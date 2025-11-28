Votre Pixel Watch se trompe totalement quand elle calcule vos marches ? Il y a peut-être une explication toute simple

Nombreux sont les propriétaires qui utilisent leur Pixel Watch pour enregistrer les données liées à leurs activités physiques. Mais certains utilisateurs se sont aperçus que leur montre connectée ne mesurait pas correctement leurs marches. Voici l’hypothèse avancée.

Vous venez de recevoir votre toute nouvelle montre connectée : une flambant neuve Pixel Watch 4. Pour l’étrenner, vous décidez d’aller faire une balade. Vous avez l’habitude d’emprunter ce chemin à vélo et savez pertinemment que vous en avez pour environ 4 km, puisque c’est la distance enregistrée par votre ancienne montre. Sauf qu’en consultant les données après votre marche, vous vous rendez compte qu’il y a un souci : la distance est complètement erronée.

C’est le constat déroutant qu’a fait l’utilisateur Almosttan et il l’a partagé sur le fil Reddit dédié à la Pixel Watch : il a comparé les distances mesurées par sa montre lors d’un même itinéraire répété. La seule différence entre ces trajets était le mode de déplacement, à savoir la marche, la course et le vélo. Or, cette donnée ne devrait pas modifier la distance parcourue. Voici l’explication qu’il avance.

Pixel Watch : voici pourquoi la distance mesurée lors de vos marches peut être erronée

Puisque la Pixel Watch embarque un récepteur GPS, il serait logique que les distances qu’elle enregistre soit aussi précises que les données de navigation utilisées. Mais pour la marche, Almosttan a rencontré une anomalie, confirmée par nos confrères d’Android Authority qui ont mesuré son itinéraire (fait en marchant et en vélo) dans Google Maps. Ils en ont conclu que, pour le parcours à vélo, c’est quasiment parfait. Alors que, pour la marche, la montre indique une distance quatre fois inférieure à celle réellement parcourue.

Ce problème de calcul des distances, Almosttan l’attribue au fait que sa Pixel Watch 4 ne calculerait pas la distance parcourue en marchant en utilisant les mesures GPS, mais en multipliant le nombre de pas par la longueur de foulée (la distance parcourue en un seul pas) renseignée. Selon nos confrères, Fitbit utilise le GPS pour corriger automatiquement la foulée et le nombre de pas. Or, cette fonction concerne la course. Qu’en est-il de la marche ?

Pour éviter ce problème, vous pouvez vérifier que la longueur de foulée dans Fitbit n’est pas trop éloignée de la réalité ou tenter d’enregistrer votre marche comme une course lente pour être sûr que le GPS sera utilisé pour calculer la distance. Et si jamais vous utilisez Strava – comme Almosttan –, vous pouvez toujours utiliser l’outil Corriger la distance de la version navigateur pour rectifier la distance.