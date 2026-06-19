Votre Pixel refuse de répondre aux emails ? Voici comment contourner le problème

Un dysfonctionnement inattendu frappe les smartphones Pixel. Les utilisateurs ouvrent l'application Gmail, mais le clavier refuse obstinément de s'afficher. Répondre au moindre email devient alors impossible.

Les applications de messagerie occupent une place centrale dans nos usages quotidiens. Elles centralisent les échanges professionnels comme personnels et doivent rester parfaitement fiables. Pourtant, un simple défaut logiciel suffit parfois à paralyser une fonction de base. Il y a quelques semaines, un autre bug majeur avait rendu Gmail difficilement utilisable sur les tablettes et pliables Android, avec un écran scintillant et du texte qui disparaissait. Ce nouveau souci touche cette fois une marque bien précise et frappe une action quotidienne.

Le problème concerne les Pixel de Google et perturbe directement la rédaction des réponses. Les suggestions intelligentes de la messagerie restent visibles à l'écran, tout comme la fonction d'aide à l'écriture. La recherche par intelligence artificielle, qui permet déjà de retrouver un message en posant une question, fonctionne elle aussi normalement. Le hic vient uniquement de la saisie, qui devient impossible. Toucher le curseur ne déclenche plus l'apparition du clavier virtuel, alors que tout le reste semble parfaitement opérationnel.

Les Pixel n'arrivent plus à répondre aux emails à cause d'un clavier invisible

Le souci touche donc les Pixel et bloque toute rédaction d'email dans l'application Gmail. Selon les nombreux témoignages publiés par les utilisateurs sur Reddit, le clavier Gboard refuse de surgir lorsqu'ils tentent de répondre. Le phénomène est apparu brutalement au cours des dernières vingt-quatre heures, sans déclencheur identifié. Aucun signalement n'existait auparavant. Le bug semble réservé aux appareils de Google. Il ne se reproduit pas sur un Galaxy S23 Ultra ni sur un Vivo X300 Ultra, ce qui pointe vers un défaut propre à la gamme.

Plusieurs astuces permettent de contourner ce blocage en attendant un correctif officiel. Activer la rotation automatique et basculer le téléphone en mode paysage fait réapparaître le clavier. Il suffit ensuite de revenir en mode portrait pour poursuivre. Joindre une image au message puis retourner dans l'éditeur produit parfois le même effet. Redémarrer le smartphone, vider le cache ou forcer l'arrêt de la messagerie peuvent aussi débloquer temporairement la situation. Tout indique un défaut propre à Gmail plutôt qu'à Android, sans lien avec une version précise. Le constructeur n'a pour l'heure pas reconnu officiellement ce dysfonctionnement.