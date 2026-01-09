Votre liseuse Kindle va perdre cette fonction bien pratique, voici quand

Dans peu de temps, une option que certains d'entre vous utilisez souvent sur votre liseuse Kindle cessera de fonctionner. Pas de panique, il existe une solution pour la retrouver.

L'arrivée des liseuses a changé la donne pour les lecteurs et lectrices. Fini l'empilement de livres dans la bibliothèque qui menace de s'effondrer. Ça ne remplace pas le plaisir de feuilleter du papier, mais il faut bien avouer que c'est pratique. Surtout qu'aujourd'hui, ces appareils ne s'arrêtent pas à la simple lecture : prise de notes, navigation sur Internet, accès aux dictionnaires, achats directs… Il y a même des liseuses capables de résumer les précédents tomes d'une série littéraire avant d'attaquer le nouveau.

Le problème, c'est que comme tous les produits ce genre, elles peuvent gagner et perdre des fonctionnalités au bon vouloir des fabricants et de leur partenaires. Ici, on parle d'une perte malheureusement. Celle d'une option qu'Amazon annonçait en grande pompe en 2023, et qui n'aura donc vécu qu'environ 3 ans. Ne vous inquiétez pas cela dit : il y a déjà un moyen très simple de la remplacer.

Dites adieu à cette option des liseuses Kindle, elle va disparaître

C'est Microsoft qui met fin à l'option d'envoi des fichiers Word sur les liseuses Kindle depuis le logiciel de traitement de texte. Sur une page dédiée, on peut lire : “L’option Envoyer des documents à Kindle à partir de Microsoft Word sera mise hors service après février 2026. Après sa mise hors service, les utilisateurs ne pourront plus accéder à la fonctionnalité via le menu Exporter“.

La fonction, accessible à qui possédait un abonnement Microsoft 365, était particulièrement utile sur une liseuse Kindle dotée d'un stylet, sachant que la mise en forme du document était conservée. On ignore le pourquoi de cette décision. La bonne nouvelle, c'est qu'il est toujours possible de faire la même chose en passant par l'outil officiel d'Amazon Envoyer vers Kindle. Il prend aussi en charge les fichiers PDF, TXT, GIF, HTML, JPEG… Ce n'est pas aussi pratique, certes, mais c'est mieux que rien.