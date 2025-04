Votre liseuse Kindle va se doter d’une option parfaite si vous aimez les séries de livres

Les amateurs de séries de livres ne seront plus jamais perdus lors de la sortie d'un nouveau tome grâce à cette fonction des liseuses Kindle. Elle s'inspire des plateformes de streaming.

Si vous regardez des séries en plusieurs saisons sur Netflix, Prime Video ou autres, il s'écoule en général un an, voire plus, entre le dernier épisode diffusé et sa suite. À moins d'avoir une mémoire exceptionnelle, difficile de se rappeler de ce qu'il s'est passé avant lors de la reprise. Heureusement, la plupart des services de streaming nous gratifie en amont d'une courte vidéo résumant les événements précédents. Une solution pratique que l'on aimerait bien transposer aux livres.

Quand on lit des ouvrages en plusieurs tomes, l'intervalle entre deux est parfois extrêmement long. Les fans du Trône de Fer par George R. R. Martin savent de quoi l'on parle. C'est d'autant plus pénible à suivre quand la saga s'étend et remet parfois en scène des personnages introduits il y trois ou quatre livres de ça. Réjouissez-vous : vous ne serez bientôt plus condamné à feuilleter les anciens volumes ou espérer que quelqu'un l'ait fait pour vous sur Internet. Amazon annonce l'arrivée des résumés sur ses liseuses Kindle.

Cette nouveauté des liseuses Kindle va ravir les amateurs de séries littéraires

Sur la page des séries dans la Bibliothèque Kindle, un bouton “Voir les récapitulatifs” apparaît lorsque ces derniers sont disponibles. Sans surprise, c'est l'intelligence artificielle qui se charge de les créer. N'ayez pas peur d'appuyer dessus par erreur alors que vous n'avez pas encore tout lu, un popup s'ouvre d'abord pour vous avertir de la présence de spoilers. Ce n'est qu'après avoir appuyé sur “Je comprends” que le résumé est affiché.

Pour l'instant, l'option de résumé par IA sur Kindle n'est disponible qu'aux États-Unis, sachant qu'il arrivera “bientôt” dans l'application iOS Kindle. Amazon ne parle pas de déployer la fonctionnalité dans d'autres pays, mais cela devrait arriver à plus au moins long terme. La principale difficulté du procédé étant de s'adapter aux différentes langues.