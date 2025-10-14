Personne n’y avait pensé : il transforme sa liseuse Kindle en lecteur Spotify

Gérer la lecture de sa musique sur Spotify depuis sa liseuse Kindle n'est pas mission impossible. Un outil facile à prendre en main permet cette petite prouesse technique.

Une liseuse Kindle est conçue pour lire des ouvrages au format numérique de manière confortable, sans lumière bleue ni distraction, mais n'est pas capable de faire grand-chose d'autre. Et pourtant, un utilisateur a trouvé une autre utilité à son appareil, qu'il a réussi à transformer en centre de contrôle pour Spotify. Et vous pouvez très simplement faire de même avec votre propre appareil grâce à un petit outil qu'il a mis en place.

Il s'agit en fait d'une interface web minimaliste. Vous devez vous rendre sur Kindlify.co sur votre liseuse et appuyez sur le bouton “Connect Spotify”. Un code QR et une suite de six chiffres s'affichent alors à l'écran. Scannez le QR Code avec le smartphone sur lequel votre compte Spotify est connecté pour associer la Kindle à la plateforme de streaming musical.

Contrôler Spotify depuis sa Kindle

Vous avez désormais accès au service et pouvez mettre en pause et relancer la lecture, passer au morceau suivant, ajouter des titres à la liste de lecture… directement depuis l'écran e-ink de votre liseuse. Bien entendu, Kindlify.co permet de contrôler la musique sur un autre appareil, ce n'est pas la Kindle qui prend en charge la lecture. Elle est d'ailleurs dépourvue de haut-parleur. Elle supporte par contre le Bluetooth, permettant d'écouter des livres audio au casque ou avec des écouteurs, ce qui pourrait théoriquement permettre d'écouter Spotify avec la liseuse comme source audio, ce qui n'est donc pas le cas ici.

Limitée en fonctionnalités et en performances, l'interface Kindlify.co sur liseuse donne par contre un effet rétro reposant et pas désagréable à Spotify. Les pochettes d'album affichées sur l'écran e-ink des Kindle bénéficient même d'un certain cachet assez surprenant.

Au-delà du défi technique amusant, ce projet donne la possibilité de contrôler la lecture sur Spotify quand on a sa liseuse en main et qu'on ne souhaite pas utiliser son smartphone, avant d'aller dormir par exemple. La Kindle peut même faire office de centre de contrôle Spotify permanent.