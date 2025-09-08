Microsoft utilise la photo d’un iPad pour faire la pub de sa Surface Pro, la boulette

Ce week-end, le compte X (Twitter) de Microsoft a jugé bon de faire la promotion de Copilot au sein de ses Surface Pro. Rien de plus normal à première vue, si ce n'est peut-être la photo qui accompagne le post. Si le modèle de la tablette est peu clair, l'interface de cette dernière ne laisse aucun doute : il s'agit d'un iPad.

Des petits couacs de communication, ça peut arriver – et c'est toujours très drôle. Des années après, on se souvient encore du tweet promotionnel de Samsung pour son Galaxy A9 publié depuis un iPhone. Après tout, rien n'oblige les employés d'une entreprise à utiliser ses produits. Mais le dernier bonbon en date est légèrement plus incompréhensible. Celui-ci nous vient cette fois de Microsoft, et on se demande bien comment cela a pu passer.

Une fois n'est pas coutume, c'est sur X (anciennement Twitter) que cela se passe. Sur son compte officiel, Microsoft décide de la promotion de son IA Copilot, intégrée à ses tablettes Surface Pro (moyennant finances), transformant celles-ci en “compagnon de recherche ultime”, selon les dires de la firme. Ça donne envie, c'est indéniable, mais il y a un hic. Pour accompagner son tweet, le constructeur a également publié une photo, sur laquelle on trouve… un iPad.

Microsoft ne sait pas faire la différence entre un iPad et une Surface Pro

S'il n'y a certes aucun logo en forme de pomme de visible pour confirmer cette hypothèse, de nombreux internautes ont de tout de même souligné quelques indices étranges laissant penser qu'il s'agit bien d'un iPad. À commencer par son interface, affichant une barre de statut en haut de l'écran (ce qui n'est pas le cas chez Microsoft) et, à l'inverse, aucune barre des tâches en bas de l'écran, comme c'est généralement le cas sur les Surface.

Côté design, comme le notent nos confrères de Windows Latest, la tablette représentée est terriblement basique, difficilement reconnaissable… comme un iPad, finalement. Surtout, ce dernier point laisse à penser que l'image du tweet n'a pas été photographiée (ce qui serait franchement étrange), mais plutôt générée par une IA. Le tweet a depuis été supprimé, après avoir été vues des centaines de milliers de fois – et généré autant de moqueries.

Source : Windows Latest