Nous avons pu prendre en main le millésime 2025 des montres connectées de Samsung, à savoir les Galaxy Watch8 et Watch8 Classic. Et si les années précédentes nous avaient un peu déçus en termes de “grosses” nouveautés, il faut bien reconnaître que Samsung a cette fois les petits plats dans les grands.

C’est un rituel que les aficionados de Samsung connaissent bien, désormais. Chaque année durant l’été, tandis que la marque sud-coréenne lance de nouveaux smartphones premium, elle en profite également pour dévoiler de nouveaux accessoires connectés. Cette année, place donc aux Galaxy Z Flip 7 et Galaxy Z Fold 7.

En revanche, point d’écouteurs sans fil (les Galaxy Buds) et encore moins de nouvel anneau connecté (le Galaxy Ring). Non, en 2025 Samsung a décidé de se concentrer sur ses montres connectées. Et pour l’occasion, la marque ressort le modèle « Classic » de ses tiroirs, lui qui avait été laissé pour compte l’an passé. Nous avons pris en main les Galaxy Watch8 et Galaxy Watch 8 Classic avant leur sortie dans l’Hexagone lors d’une rencontre dans les bureaux de Samsung France, et nous vous livrons nos premières impressions.

Le retour du modèle Classic

Comme mentionné plus haut, la Galaxy Watch Classic fait son grand comeback. Mais au fait, quelles sont les différences avec la Galaxy Watch traditionnelle ? Le modèle Classic se caractérise essentiellement par sa lunette rotative, laquelle permet de naviguer dans les différents menus et sous-menus de OneUI 8, ainsi que dans les diverses applications installées sur la montre connectée. Certes, l’écran reste tactile, mais la lunette rotative apporte une réelle ergonomie et une parfaite fluidité à la montre connectée de Samsung.

Et cette année, la Watch8 Classic se différencie aussi par son bouton rapide. Celui-ci permet de lancer rapidement une action (des exercices issus de Samsung Health, le chronomètre, la lampe torche, le verrouillage de l’eau…) ou d’activer la sirène lorsqu’on appuie dessus pendant plus de 5 secondes. En réalité, ce bouton est hérité de la Watch Ultra sortie en 2024 et on le retrouve également sur la version « rafraîchie » de 2025. On ne va pas se plaindre de cette intégration tant ce bouton s’avère pratique au quotidien.

Bref, le modèle Classic apporte de réels ajouts par rapport à la version plus traditionnelle de la Watch8.

Un changement de design plutôt bien vu

Avec ses 8,6 mm d’épaisseur, la Galaxy Watch8 est la plus fine des deux nouveaux modèles (ce qui est normal puisqu’elle n’a pas de lunette rotative). Et si les précédentes versions de la Galaxy Watch n’apportaient guère de nouveautés en matière de design, Samsung a revu sa copie cette année. Exit le look bien circulaire de la montre connectée, la Watch8 adopte un look un peu plus « carré ». De quoi lui offrir un design un peu plus classieux et lui donner un côté plus professionnel. Certes, la montre devient moins passe-partout, mais on y gagne en esthétisme et en confort.

Les bords de la Watch8 Classic deviennent eux aussi moins circulaires. En revanche, comme la montre est surmontée d’une lunette rotative, elle conserve une certaine rondeur.

On notera par ailleurs que Samsung a opté pour un nouveau système d’attache, plus ferme. Ce qui rend malheureusement les bracelets des précédents modèles incompatibles avec les Watch8 et Watch8 Classic.

Côté affichage, les deux versions profitent d’un écran en verre saphir et plus lumineux que sur les anciens modèles, puisqu’on passe de 2000 à 3000 nits (la même valeur que sur la Watch Ultra). Parfait pour tout type d’activités en plein soleil. Enfin, en ce qui concerne la résistance, les Watch8 et Watch8 Classic disposent d’un IP68 et d’une certification militaire.

Une interface peaufinée et une application Samsung Health améliorée

Dès leur sortie, les Watch8 et Watch8 Classic fonctionnent sous One UI 8.0. L’interface bénéficie d’un léger rafraîchissement, avec notamment des notifications qui s’affichent désormais sous forme de pilule.

Autre nouveauté : la Now Bar, une fonction similaire à celle que l’on trouve sur les Galaxy S25 et qui s’affiche en bas de l’écran. Grâce à elle, on peut désormais contrôler directement depuis l’écran de verrouillage certaines applications comme la minuterie ou la musique. Une option hyper pratique, surtout sur une montre connectée.

Lors de notre session de prise en main, nous avons également pu tester la nouvelle version de Samsung Health, qui reste le centre névralgique de toutes les activités prises en charge par les deux nouvelles montres connectées. L’application met l’accent sur le sommeil et, de concert avec les capteurs des Watch8 et Watch8 Classic, permet désormais de détecter l’apnée du sommeil. L’IA intégrée propose d’ailleurs des « cycles de sommeil ». Comprenez ainsi qu’elle analyse vos heures de coucher, de lever, de sommeil léger, profond, etc. Et vous préconise par la suite d’adopter un nouveau rythme de sommeil à l’aide de moult conseils. En parlant d’IA justement, on note l’introduction de Gemini de Google.

Enfin, les deux montres permettent de mesurer la charge vasculaire et l’indice antioxydant, lequel nécessite d’ôter l’accessoire de l’avant-bras.

Des tarifs en nette augmentation

Finissons par évoquer les tarifs des Galaxy Watch8 et Watch8 Classic, tarifs qui en feront grincer des dents certains. La Galaxy Watch8 se décline dans les prix, tailles et coloris suivants :

Watch8 Graphite ou Argent 40 mm (Bluetooth) à 379,99 €

Watch8 Graphite ou Argent 40 mm (Bluetooth + 4G) à 429,99 €

Watch8 Graphite ou Argent 44 mm (Bluetooth) à 409,99 €

Watch8 Graphite ou Argent 44 mm (Bluetooth + 4G) à 459,99 €

À titre de comparaison, la Watch7 en 40 mm (Bluetooth) était commercialisée à 319 euros à sa sortie, tandis que la Watch7 en 44 mm (Bluetooth + 4G), le modèle le plus cher de la gamme, était vendue 399 euros. Les montres connectées de Samsung ont donc chacune augmenté de 60 euros, la pilule passe risque de mal passer auprès des utilisateurs.

Quant à la Watch8 Classic, voici les modèles, coloris et prix disponibles :

Watch8 Classic Noir ou Blanc 44 mm (Bluetooth) à 529,99 €

Watch8 Classic Noir ou Blanc 44 mm (Bluetooth + 4G) à 579,99 €

Là encore, la hausse de prix est significative. La Watch6 Classic (Bluetooth) était commercialisée entre 419 et 449 € selon la taille (43 ou 47 mm), et entre 469 et 499 € pour la version Bluetooth + 4G. La pilule a encore plus de mal être avalée.

Alors, on est conquis ou pas ?

Bien que nous ayons pu « jouer » avec les deux nouvelles montres durant une petite heure dans les locaux de Samsung France, il nous est difficile pour le moment de nous faire une idée des réelles avancées de ces éditions 2025. Néanmoins, en dehors de l’augmentation de prix, les deux montres profitent de réelles nouveautés, tant en matière de design, que de fonctionnalités. Pour une fois, Samsung n’a pas lésiné ses efforts. Reste malgré tout une petite question : quid de l’autonomie ? Si le constructeur sud-coréen a fait quelques progrès en la matière ces deux dernières années, impossible de tenir deux jours complets avec la Watch7. Seule la Watch Ultra permet de dépasser cette limite, avec 2,5 à 3 jours d’autonomie. Pour en savoir davantage sur ce point, il faudra attendre nos tests complets des deux montres, lesquels ne devraient pas tarder à arriver.

Notez enfin que la Galaxy Watch Ultra profite également d’un très léger refresh. Sobrement intitulée Galaxy Watch 2025, la montre connectée reste esthétiquement la même que celle sortie l’an passé, à la différence près qu’elle profite désormais de 64 Go d’espace de stockage.