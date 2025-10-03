Le capteur selfie des Samsung Galaxy S26 se dévoile en avance, enfin une évolution ?

On en apprend plus sur le capteur photo frontal des prochains Galaxy S26 de Samsung grâce aux indiscrétions d'un journaliste. Faut-il s'attendre à un changement notable cette fois-ci ? Éléments de réponse.

On n'en finit pas d'en apprendre plus sur les prochains smartphones haut de gamme de Samsung. Le constructeur sud-coréen officialisera la série des Galaxy S26 début 2026, pas avant, mais nous pouvons déjà affirmer qu'il aura bien du mal à créer la surprise. Comme d'habitude, les nombreuses fuites permettent de se faire une idée très précise de ce à quoi vont ressembler les appareils, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Plusieurs changements importants sont attendus.

L'un d'eux concerne le processeur : au revoir la puce Snapdragon de Qualcomm, rebonjour l'Exynos développé par Samsung. D'après les dernières informations connues, même le Galaxy S26 Ultra sera équipé d'un processeur Exynos 2600, au même titre que ses petits frères. Autre modification de taille, la vidéo. Les Galaxy S26 vont chercher à se rapprocher de la qualité vidéo des iPhone avec la prise en charge d'un nouveaux codec. Et sur la photo alors ?

Les Galaxy S26 vont-ils enfin changer de capteur photo selfie ?

Samsung est très frileux quand il s'agit d'innover sur certains points. L'objectif photo frontal de ses Galaxy S en est un. Depuis le Galaxy S23 d'il y a deux ans, tous les Galaxy S possèdent le même capteur selfie : un équivalent 26 mm de 12 Mégapixels avec une ouverture f/2.2. Les clichés pris avec sont très corrects, mais au bout d'un moment, on s'attend à mieux. Le journaliste Roland Quandt a justement des nouvelles à ce propos.

Sur le réseau social Bluesky, il révèle que le capteur selfie des Galaxy S26 devrait être un 12 Mégapixel avec auto-focus. C'est donc a priori encore le même qu'avant. Il reste bien sûr la possibilité d'une amélioration au niveau de l'ouverture par exemple. Compte tenu de ce que Samsung a proposé jusque là, il est cependant très peu probable que cela arrive. Attendons toutefois la présentation des smartphones, c'est peut-être là que le constructeur créera la surprise.