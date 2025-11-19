Votre prochain smartphone va coûter beaucoup plus cher, les constructeurs ont trouvé l’excuse parfaite

Le patron de Xiaomi prépare le terrain pour ce qui s'annonce déjà comme l'une des plus grosses flambées des prix sur le marché du smartphone. Selon lui, la hausse actuelle des prix d'un composant bien spécifique va se répercuter sur l'ensemble de l'industrie dès l'année prochaine. Et tout ça, à cause de l'intelligence artificielle.

Si vous attendiez 2026 pour vous changer de smartphone, ce n'est peut-être plus une si bonne stratégie. Le marché connaît déjà de fortes fluctuations depuis l'arrivée de Donal Trump à la Maison-Blanche, mais ce n'est désormais plus le seul facteur qui risque d'influer fortement sur le prix de nos téléphones. Lors d'un récent appel avec ses investisseurs, le patron de Xiaomi a mis encore contre une très probable flambée à venir pour 2026. Selon lui, c'est du côté des puces mémoire qu'il faut regarder pour comprendre ce qui nous attend.

Depuis plusieurs jours en effet, le prix de ces dernières connaît une hausse historique. En cause, la très forte demande du marché de l'intelligence artificielle, qui en a besoin pour alimenter ses serveurs. On peut également citer la stratégie actuelle des grands fabricants, telle que Samsung, qui concentre leurs efforts sur une nouvelle génération de puce, réduisant de fait les stocks de modèle actuels. Résultat : une paire de barrettes de RAM peut aisément passer la barre des 300€ chez les revendeurs.

L'IA, coupable idéale de la flambée des prix des smartphones en 2026

“Je m'attends à une pression beaucoup plus forte l'année prochaine”, a donc prévenu Lu Weibing, PDG de Xiaomi, auprès de ses actionnaires. “Dans l'ensemble, les consommateurs devraient constater une hausse importante des prix chez les revendeurs. Il se peut qu'il faille répondre à une partie de la pression par des hausses de prix, mais celles-ci ne suffiront pas à la digérer”, a-t-il ajouté.

De là à dire que les constructeurs se retrouveront à vendre à perte, il y a encore un certain pas à franchir. Mais force est de constater qu'au vu de l'état actuel du marché de la mémoire, et avec la sortie prochaine de flagships tels que les Galaxy S26 (dont aucune fuite n'a encore révélé le prix), difficile d'être optimiste pour nos portefeuilles dans les prochains.

