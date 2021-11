BMW : certaines voitures seront privées d’écran tactile à cause de la pénurie de puces

BMW a confirmé qu'il allait retirer les écrans tactiles de certains de ses modèles de voitures en raison de la pénurie mondiale de puces, qui, selon certaines estimations, pourrait durer jusqu'en 2023.

La pénurie mondiale de puces électroniques a touché toutes sortes d'industries au cours des derniers mois, dont notamment les constructeurs automobiles. On a notamment vu certains fabricants comme Tesla augmenter le prix de tous ses véhicules électriques, mais d’autres constructeurs comme BMW préfèrent retirer des fonctionnalités de leurs voitures.

En effet, BMW vient de prendre une étonnante mesure pour réduire l'utilisation de puces et maintenir les niveaux de production actuels : retirer les écrans tactiles de certaines de ses voitures. BMW a confirmé à Autoblog que plusieurs modèles seront désormais livrés sans écran tactile, notamment la BMW Série 3, la BMW Série 4 Coupé, Cabriolet et Gran Coupé (à l'exception de la i4), la BMW X5, la BMW X6, la BMW X7 et la BMW Z4.

BMW va dédommager les clients qui n’auront pas d’écran tactile

BMW a tout de même pensé aux clients qui seront probablement très mécontents de voir l’écran tactile être retiré de leur voiture, alors que celui-ci est devenu une partie intégrante des véhicules modernes. Ceux qui aiment utiliser Apple CarPlay ou Android Auto seront particulièrement lésés, puisque ces systèmes d'exploitation sont conçus pour fonctionner à l’aide d’écrans tactiles.

Selon le constructeur, les véhicules expédiés sans écran tactile seront accompagnés d'un crédit de 500 dollars et nécessiteront une mise à jour du logiciel. Le client doit également signer un formulaire avec le revendeur pour confirmer qu'il accepte l’absence de l’écran tactile. Les clients qui achèteront donc les modèles ci-dessous dans les prochains mois devront donc malheureusement utiliser le système d'infodivertissement à l'aide des boutons ou des commandes vocales.

En plus de retirer l’écran tactile, certains véhicules concernés perdront également l'accès à la fonction BMW Auto-Reserve, qui retient les 50 derniers mètres parcourus afin de pouvoir les refaire en marche arrière à la demande du conducteur. On imagine que les clients qui ont commandé certains modèles onéreux ne verront pas d’un bon œil le retrait de toutes ces fonctionnalités, et qu’ils se tourneront vers des Tesla comme c’est le cas de beaucoup de clients allemands. Et vous, pensez-vous qu’un avoir de 500 dollars soit suffisant pour dédommager les conducteurs ?

Source : Autoblog