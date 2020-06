Tesla : un hacker vend la mise à jour Acceleration Boost à prix cassé

Les propriétaires de Tesla ont désormais une alternative pour acheter des options pour leur voiture. Un site lancé par un hacker canadien vend l’options Acceleration Boost presque à moitié prix. Le responsable du site, propriétaire d’un garage à Trois-Rivières au Québec, a découvert les secrets de ces « DLC » pour voiture en modifiant une Model 3.

Ce qui devait arriver arriva : Tesla propose depuis quelques temps à ses clients d’acheter des options après achat, options qui sont ensuite délivrées sous forme de mise à jour – sans que le propriétaire du véhicule n’ait à se rendre dans un garage. Ces « DLC » pour voiture électrique ne sont pas pour autant bon marché. Par exemple, l’option Acceleration Boost proposée sur Model 3 est facturée 1800 € – elle délivre 50 chevaux supplémentaires ce qui réduit le passage de 0 à 100 km/h de quelques dixièmes de secondes.

Tesla : un hacker a découvert comment activer les mises à jour payantes

Depuis que Tesla a commencé à proposer ces mises à jour OTA pour voiture, on s’attendait à ce que des hackers se penchent sur la question. Histoire de déverrouiller ces options sans payer de supplément. Guillaume André, un ressortissant du Québec propriétaire d’un garage, a non seulement découvert les secrets de ces mises à jour, il a aussi lancé une nouvelle entreprise spécialisée dans le déblocage de ces fonctionnalités, Ingenext. Ce n’est pas gratuit, mais le garage propose le service pour près de la moitié du prix pratiqué par Tesla.

A l’origine Guillaume André n’avait pas pour objectif de lancer une entreprise spécialisée dans le piratage des Tesla. Tout est parti d’un projet un peu fou, lorsqu’il décide avec son équipe de voir s’il pouvait transformer une Tesla Model 3 RWD (propulsion) en motorisation traction double (Dual Motor AWD) en ajoutant un moteur électrique. Ils ont réussi, et ont au passage découvert quel était le composant-clé pour ces fonctionnalités : l’inverteur qui délivre le courant aux moteurs.

Il s’agit d’un composant intelligent qui est paramétré pour la configuration du véhicule. Ainsi, ils ont pu transformer leur Model 3 en version Performance, ce qui est normalement impossible. Ils ont également découvert que cet inverteur proposait d’autres réglages. C’est ainsi qu’ils ont pu débloquer l’option « Acceleration Boost » sans l’intervention de Tesla. Guillaume André propose l’option Acceleration Boost pour la bagatelle de 1100 dollars au lieu des 1800 € demandés par Tesla.

La livraison de la mise à jour implique de remplacer l’inverteur ce qui est relativement facile. En plus de l’accélération, le dispositif est couplé à une application qui permet d’activer des fonctionnalités expérimentales intitulées « Battery pack heating », « Drift mode », ou encore « Automatic driver door (bêta) ». Il faut accepter quelques concessions. D’abord la légalité de cette modification est sans doute à explorer, et il est possible que cela change les conditions dans lesquelles vous pourrez faire réparer votre véhicule par exemple.

Ensuite, et c’est sans doute le plus gros inconvénient de cette solution : vous perdez l’accès aux mises à jour officielles de Tesla. Que pensez-vous de cette initiative ? Partagez votre avis dans les commentaires.

