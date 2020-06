BMW iX3 : la voiture électrique sortira bien avant la fin de l’année

La BMW iX3 est la prochaine voiture électrique du constructeur. Ce dernier tient à rassurer les acheteurs potentiels : oui, le véhicule arrivera bien avant la fin de l’année sur le marché. La production de masse commencera dès cet été.

Le coronavirus a mis l’industrie automobile à genoux, avec une baisse de 89% des ventes autos en avril pour la France. Mais les constructeurs comptent bien se reprendre en sortant leurs nouveautés le plus rapidement possible. C’est le cas de BMW qui annonce dans un communiqué que son iX3, version électrique de l’X3, sera bien disponible en 2020.

Le SUV 100% électrique ne connaîtra pas de retard à cause de la pandémie. Deux cents véhicules de préproduction sont déjà sortis des usines et ont subit une batterie de tests. 750 kilomètres de route étalés sur 340 heures de tests, indique le constructeur. BMW affirme par ailleurs que pour la première fois, ils ont homologué un véhicule pour l’Europe et la Chine en même temps.

Couper l’herbe sous le pied d’Elon Musk

La production de masse sera elle lancée à la fin de l’été dans l’usine de Shenyang, située dans le nord de la Chine, pour une livraison en 2020. Ce SUV a été conçu pour la ville et le constructeur allemand confirme que son véhicule aura une autonomie de 440 kilomètres. C’est moins que les berlines haut de gamme du marché, comme les Tesla, mais le véhicule se voudra plus abordable. En évoquant Tesla, BMW pourrait couper l’herbe sous le pied de la société d’Elon Musk en la sortant si tôt, puisque sa concurrente directe, la Model Y, arrivera elle en Europe en 2021.

L’iX3 sera le deuxième véhicule électrique de BMW après l’i3. D’autres constructeurs allemands proposent également des véhicules 100% électriques (haut de gamme, cette fois) comme Porsche avec sa Taycan, Audi avec son e-Tron ou encore Mercedes avec sa prochaine EQS. En France, le constructeur Peugeot veut également miser sur l’électrique haut de gamme avec la production à Sochaux de l’e-3008.

Seriez-vous intéressés par un véhicule électrique de ville produit par BMW ?