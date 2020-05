Volkswagen veut vendre ses voitures électriques en direct comme Tesla

Volkswagen a signé un accord avec ses distributeurs. Ces derniers n’auront plus le droit de vendre ses véhicules électriques, rassemblés dans la gamme ID. Leur nouveau rôle : conseillers de vente. La commercialisation se fera uniquement en ligne, sur le site de Volkswagen. Un modèle qui rappelle celui de Tesla.

En début d’année, nous avons relayé une information concernant la valorisation boursière de Tesla. La jeune marque automobile américaine d’Elon Musk est parvenue en quelques années à dépasser plusieurs vétérans du secteur : General Motors, Fiat, Ford, Renault et PSA réunis valent alors moins d’argent que Tesla. La firme a placé en 2019 trois de ses modèles dans le Top 20 mondial des voitures électriques les plus vendues, dont le Model 3 en première position.

L’une des forces de Tesla est son modèle économique, inspiré en partie de la téléphonie : la marque vend ses voitures en ligne, en direct. Sans passer des concessionnaires, donc. En 2019, elle a même décidé de supprimer une grande partie de son propre réseau de boutique physique, qui servait de showroom et de point de vente. Ce n’est plus la peine, semble-t-il.

Des ventes en direct pour les véhicules électriques

Ce modèle semble avoir donné quelques idées à Volkswagen. Dans un communiqué de presse, le groupe allemand dévoile que toutes les ventes de voitures électriques passeront maintenant en direct par son site Internet. Cela commencera avec l’ID.3, dont la commercialisation est prévue en Europe au mois de juin. C’était déjà le cas pour les grandes entreprises, qui ne passent pas par un concessionnaire pour commander leurs véhicules. Le modèle concernera donc maintenant les particuliers et les petites entreprises.

Quel avenir pour les concessionnaires ? Dans un premier temps, ils continueront de vendre les modèles avec motorisation thermique ou hybride. Cependant, l’engagement des constructeurs européens vers un abandon des moteurs thermiques à horizon 2030 va considérablement baisser le rôle commercial des concessions.

Volkswagen se veut cependant rassurant. Ces points de contact avec les clients resteront importants. Ils seront chargés de la prospection avec leur showroom, de la gestion des essais, mais également du service client et du service après-vente, Sans oublier tous les services de maintenance dont les propriétaires d’ID auront besoin. Ils recevront également une commission sur les ventes qu’ils auront générées. En revanche, ils n’auront plus de marge de manœuvre de négociation. Ce qui veut dire que les clients non plus.