Des arnaqueurs se font passer pour vos proches au téléphone pour vous demander de l’argent

Des escrocs ont trouvé un nouveau moyen d'exploiter des victimes sans méfiance en utilisant l'intelligence artificielle (IA) pour imiter la voix de leurs proches et leur demander de l'argent au téléphone.

Eddie Cumberbatch, un TikToker de 19 ans originaire de Chicago, a reçu un appel étrange de son père, l’informant qu’il avait été victime d’un accident de voiture. Eddie s'est rapidement rendu compte que quelqu'un avait utilisé un rendu artificiel de sa voix pour convaincre sa famille qu'il avait besoin d'argent de toute urgence. Si la famille d'Eddie a pu éviter de tomber dans le piège de l'escroquerie, beaucoup d'autres n'ont pas eu cette chance.

Les escroqueries par usurpation d'identité, où les escrocs se font passer pour une personne de confiance, sont déjà une forme courante de fraude. Toutefois, l'utilisation de la technologie de l'IA a rendu ces escroqueries plus sophistiquées et plus difficiles à détecter. La Federal Trade Commission (FTC) a indiqué que les escroqueries à l'imposture, y compris celles impliquant des voix générées par l'IA, ont coûté aux victimes 2,6 milliards de dollars en 2022. Il y a quelques semaines seulement, un escroc volait 560 000 euros à une victime grâce à cette technologie.

Les escrocs peuvent cloner la voix de vos proches en quelques secondes

L'IA permet aujourd’hui aux escrocs de cloner des voix avec seulement quelques secondes d'audio et de trouver des enregistrements de la voix d'une personne sur les réseaux sociaux pour créer des imitations réalistes.

L'enquête de McAfee a révélé que 70 % des adultes n'étaient pas en mesure de faire la distinction entre une voix clonée et une voix réelle, ce qui laisse une marge de manœuvre impressionnante aux escrocs. En outre, sans le savoir, les gens mettent leur voix réelle à disposition en ligne, 53 % des adultes partageant leurs données vocales chaque semaine.

Ces escroqueries peuvent être dévastatrices, car les victimes peuvent être convaincues que leurs proches sont en détresse et envoyer volontiers de l'argent pour les aider. McAfee a constaté que 45 % des personnes interrogées ont déclaré qu'elles répondraient à un message vocal ou à une note vocale ressemblant à celui d'un ami ou d'un membre de la famille. Les victimes ont déjà perdu d'importantes sommes d'argent à cause de ces arnaques, certaines d'entre elles ayant perdu plus de 5 000 dollars.

Lire également – Meta présente Voicebox, une IA capable de reproduire n’importe quelle voix humaine

Recréer la voix d’un de vos proches est devenu un jeu d’enfant

Si l'IA est utilisée dans les escroqueries depuis un certain temps, elle est devenue plus accessible et plus abordable, ce qui permet aux cybercriminels de l'exploiter plus facilement. Des plateformes telles que Murf, Resemble et ElevenLabs permettent aux escrocs de créer des voix réalistes grâce à la technologie de synthèse vocale.

En téléchargeant un échantillon de voix, les escrocs peuvent générer une voix qui correspond étroitement à celle de la cible. Cette technologie réduit considérablement le temps et les efforts nécessaires pour réaliser ces escroqueries, ce qui les rend plus lucratives pour les fraudeurs.

Malheureusement, il est difficile d'attraper ce type d’escrocs, car ils opèrent à partir de différentes parties du monde, ce qui laisse peu d'informations aux services de police pour qu'ils puissent agir. Les victimes n'ont souvent que peu de recours et la majorité des affaires ne sont pas résolues.

Pour se protéger contre ces escroqueries, il devient alors plus important que jamais de rester vigilants et de vérifier toute demande urgente d’argent. Prendre du recul et poser des questions spécifiques que seule la personne réelle connaîtrait peut aider à confirmer l'authenticité de votre interlocuteur. La FTC conseille d’ailleurs de mettre l'appel en attente et de contacter le membre de la famille séparément pour vérifier l’authenticité de son histoire.

Heureusement, l’IA n’est pas utilisée que par les arnaqueurs. Des chercheurs ont d’ailleurs créé une IA capable de faire perdre leur temps aux escrocs, en tenant une conversation téléphonique avec leur correspondant.