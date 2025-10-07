Elle voulait simplement retrouver son iPhone volé, elle aide la police à démanteler l’un des plus gros gangs d’Europe

C'est l'histoire d'une femme britannique qui se fait voler son iPhone la veille de Noël et qui aide la police à remonter la trace du plus gros réseau de voleurs du pays. Aussi incroyable que cela puisse paraître, c'est bien grâce à la fonctionnalité Localiser de son iPhone que plus de 40 000 smartphones volés ont été retrouvés.

Malgré quelques ratés ayant mené à des situations plutôt cocasses, la fonctionnalité Localiser mon iPhone a aidé plusieurs personnes à retrouver leur smartphone perdu ou, souvent, volé. Mais il arrive qu'elle soit également à l'origine de l'une des plus grandes saisies de l'histoire récente. C'est en effet ce qui est arrivé à une utilisatrice britannique, rapportent nos confrères de la BBC.

En 2024, la veille de Noël, cette dernière décide en effet d'en faire appel à la fonction Localiser pour tenter de retrouver son iPhone qu'elle venait de se faire voler. Elle découvre alors que celui-ci se trouve dans un entrepôt situé près de l'aéroport de Heathrow, à Londres. Elle contacte la police qui décide de se rendre sur place. Avec l'aide de la sécurité, ils retrouvent bien l'iPhone de la victime… ainsi que 894 autres smartphones.

La police démantèle un gigantesque réseau de voleur de smartphone à un simple iPhone

Tous ces smartphones étaient sur le point de s'envoler vers Hong-Kong, selon la police londonienne. Celle-ci s'est servi de cette cargaison pour remonter la trace de deux individus, aussitôt arrêtés avec des dizaines d'appareils volés en leur possession. « La découverte de cette cargaison a été le point de départ d'une enquête qui a permis de lever le voile un réseau international de contrebande, qui, selon nous, pourrait être responsable de l'exportation de près de 40 % de tous les téléphones volés à Londres », explique l'inspecteur Gavin à la BBC.

Au total, 18 suspects ont été arrêtés ces derniers jours et plus de 2000 appareils volés ont été retrouvés. La police estime que le gang est responsable de l'exportation de plus 40 000 smartphones de contrebande en 2024. Chacun de ces smartphones est vendu plus de 4 600 € en Chine, du fait de leur accès à Internet non censuré. Un business particulièrement fructueux, poussant même anciens dealers de drogue à se lancer dans le vol de smartphones. « Il s'agit de la plus grande opération de répression contre le vol et le cambriolage de smartphones jamais menée au Royaume-Uni », déclare le commandant Andrew Featherstone.

Source : BBC