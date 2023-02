Voitures électriques : Volkswagen va créer son propre moteur pour réduire les prix

Volkswagen vient de faire une annonce de taille : le développement de ses propres moteurs et batteries électriques. Avec ce projet ambitieux, la marque espère pouvoir réduire le prix de ses voitures électriques, tout en améliorant drastiquement l'autonomie et le temps de recharge.

Avec une interdiction des ventes des voitures thermiques neuves en Europe fixée en 2035, de nombreux constructeurs automobiles ont pris le virage à 100% de l'électrique. C'est notamment le cas de Volkswagen, qui a confirmé en octobre 2022 le lancement de 10 nouveaux modèles “wattés” d'ici 2026. Et si le marché mondial est évidemment dominé par Tesla, la marque allemande n'a pas à rougir de ses performances.

Le Volkswagen ID. Buzz est déjà un carton populaire et porte à lui la seul la division électrique du groupe, avec plus de 26 000 unités écoulées en 2022. Au total, les livraisons de véhicules électriques de la marque ont grimpé de 23,6 % en 2022, pour atteindre les 330 000 ventes. L'ID. 4 est d'ailleurs le best-seller de l'entreprise, avec 170 000 exemplaires vendus l'an passé. Malgré ces bons résultats, Volkswagen sait toutefois qu'il lui reste des efforts à fournir, notamment pour faire baisser la facture de ses voitures électriques.

Chez la concurrence, cela va passer notamment par l'utilisation de batteries LFP (accumulateur lithium-fer-phosphate). Ces cellules ont l'avantage d'être moins chères à produire (elles ne nécessitent pas l'exploitation de matériaux rares comme le cobalt ou le manganèse) et d'autoriser un plus grand nombre de cycles de recharge. Toutefois, il faut composer avec une autonomie moindre. Ford a décidé de miser sur les batteries LFP, tout comme Tesla qui l'utilise déjà dans une partie de ses véhicules.

Volkswagen va concevoir son moteur électrique de A à Z

Chez Volkswagen, la stratégie est différente, mais tout aussi prometteuse. En effet, le constructeur allemand vient d'annoncer ce 20 février 2023 dans un communiqué le développement de son propre “motopropulseur complet” pour ses voitures électriques. Il précise que chaque composant sera fabriqué en interne.

Cette annonce représente une révolution de taille, puisque jusqu'à présent, les différentes marques du groupe VW comme Porsche, Audi, Skoda ou encore Seat et Cupra recouraient à des sous-traitants pour équiper leurs voitures électriques. Ce ne sera bientôt plus le cas.

“Ainsi, après les cellules de batterie et les moteurs électriques, nous entendons assurer désormais le développement d'onduleurs à modulation de largeur d'impulsions et de systèmes de gestion thermique. Cette décision nous permettra de faire du groupe Volkswagen l'un des seuls constructeurs automobiles au monde à proposer un groupe motopropulseur complet optimisé dans les moindres détails”, assure le constructeur.

Plus d'autonomie, une recharge plus rapide, une facture allégée

Dans les faits, que vont apporter ces changements ? Tout d'abord, Volkswagen promet un gain d'efficacité de 20% grâce au nouveau onduleur à modulation de largeur d'impulsions (MLI). La conception de ce composant, qui convertit le courant continu en courant alternatif pour alimenter le moteur, a été revue de zéro pour offrir de meilleures performances. Une nouvelle base modulaire, pensée pour intégrer ce nouveau MLI, est en cours de développement.

A terme, cet onduleur se retrouvera sur l'ensemble des motorisations électriques du groupe, des modèles à fort volume comme aux sportives d'une puissance supérieure à 500 kW (soit près de 700 ch). Volkswagen affirme d'ailleurs que ce composant est déjà compatible avec la prochaine génération de véhicules basés sur la plateforme MEB comme l'ID. 7 ou la prochaine version de l'ID. 3 par exemple.

Mais ce n'est pas tout puisque la marque compte revoir totalement le système de gestion thermique de ses véhicules électriques. Si d'ordinaire, la gestion thermique exige de nombreux modules individuels et des raccords effectués avec de longs conduits, cette nouveau module sera compact et tout-en-un. En résulte une réduction significative des coûts de production, du temps de recharge de rapide sans oublier une augmentation globale de l'autonomie.

Vous l'aurez compris, la finalité de ce projet est d'aboutir à des véhicules électriques plus efficaces, plus endurants et surtout moins onéreux. La Volkswagen ID. 2, qui est basé sur le concept ID. Life, pourrait être la première à bénéficier de ces changements. Pour rappel, cette citadine compacte électrique, dont le prix doit avoisiner les 25 000 euros, doit être lancée à l'horizon 2025.