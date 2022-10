Volkswagen annonce 10 nouvelles voitures électriques d’ici 2026

Sur LinkedIn, le PDG de Volkswagen Thomas Schäfer a fait le point sur la stratégie de la marque concernant l'électrique pour les années à venir. En plus de promettre des voitures électriques moins chères, le patron a annoncé le lancement de dix nouveaux modèles électriques d'ici 2026. Parmi eux figurera une version SUV de l'ID.3.

Depuis quelques années maintenant, les dirigeants successifs de la marque Volkswagen ont pris pour habitude de communiquer non pas sur Twitter, mais sur LinkedIn, le réseau social dédié aux professionnels. C'est par ce biais qu'Herbert Diess, PDG de VW jusqu'au 1er septembre 2022, avait annoncé la réduction du temps de recharge sous les 30 minutes des ID.3 et ID.4.

Or, c'est désormais au tour de Thomas Schäfer, le nouveau grand patron, de prendre la parole sur LinkedIn. Dans ce billet, le responsable a dévoilé quelques détails sur la stratégie du constructeur concernant l'électrique notamment. Tout d'abord, il a annoncé que Volkswagen s'était fixé comme objectif de fabriquer uniquement des voitures électriques en Europe d'ici l'horizon 2033 au plus tard.

L'idée ici est évidemment d'être prêt pour l'entrée en vigueur de la loi votée par l'Union Européenne qui prévoit l'interdiction de la vente de voitures thermiques dès 2035. En parallèle, Thomas Schäfer confirme la volonté de VW d'intensifier la production de voitures électriques, avec pas moins de 10 nouveaux modèles prévus d'ici 2026.

10 nouvelles voitures électriques d'ici 2026, dont un SUV ID.3

“Notre nouvelle e-voiture d'entrée de gamme sera déclinée en deux versions – en tant que petite voiture et en tant que variante crossover sportive. En outre, nous envisageons de créer un SUV compact basé sur l'ID.3″, écrit le PDG.

Oui, vous avez bien lu, Volkswagen a donc dans ses cartons un SUV basé sur l'ID.3, sa citadine compacte 100% électrique. On se doute que cette version devrait reposer sur la plateforme actuelle MEB et qu'elle sera équipée des mêmes kits de batteries jusqu'à 77 kWh de capacité. Par ailleurs, le patron a donc évoqué un nouveau véhicule d'entrée de gamme, disponible à la fois en citadine compacte et en crossover sportif. Malheureusement, pas plus de précisions pour l'instant.

Par ailleurs, Thomas Schäfer explique que Volkswagen procède actuellement à une mutualisation des capacités de production et des technologies propriétaires des différentes marques du groupe comme Audi ou Seat/Cupra. En ont résulté des économies de 200 millions d'euros dans les usines de production du Brand Group en 2022. Pour rappel, Volkswagen a annoncé en avril 2022 qu'il comptait construire plus de 8000 stations de recharge en Europe d'ici 2024, preuve supplémentaire de l'intérêt de la marque pour l'électrique.