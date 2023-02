Ford veut réduire le prix des voitures électriques grâce à de nouvelles batteries

Ford prévoit de construire une usine à 3,5 milliards de dollars dans le Michigan qui emploierait au moins 2 500 personnes pour fabriquer des batteries moins chères destinées à plusieurs de ses véhicules électriques.

Ford vient d’annoncer la construction d'une usine de véhicules électriques d'une valeur de 3,5 milliards de dollars dans son État d'origine, le Michigan, où l’entreprise produira des batteries de voitures électriques moins chères. Pour cela, Ford misera sur une chimie de phosphate de fer lithié qui, selon elle, leur permettra d’être plus durables, de se recharger plus rapidement et d’être plus abordables que celles que l’on retrouve actuellement dans sa gamme de voitures électriques.

Lisa Drake, vice-présidente de Ford chargée de l'industrialisation des véhicules électriques, a déclaré que le constructeur automobile sera propriétaire de la nouvelle usine par le biais d'une filiale à part entière, au lieu de l'exploiter en tant que coentreprise avec CATL, comme l'ont fait plusieurs constructeurs automobiles, dont Ford, avec des partenaires non chinois aux États-Unis.

Ford va rendre ses voitures électriques moins chères

CATL, le plus grand fabricant de batteries au monde, fournit la technologie pour les batteries au phosphate de fer lithié, qui sont moins chères et rendront la gamme de véhicules électriques de Ford plus abordable, a déclaré Drake. Les batteries LFP sont plus abordables en partie parce qu'elles n'utilisent pas de nickel, de cobalt ou de manganèse, tous des matériaux rares dont le coût et la demande sont élevés.

Ford suit donc les traces de Tesla, qui utilise déjà des batteries LFP dans une partie de ses véhicules, en partie pour tenter de réduire la quantité de cobalt utilisée dans les voitures électriques. De son côté, Renault va également miser sur les batteries LFP pour sa R5 électrique.

Le constructeur automobile commencera à proposer des batteries LFP pour son modèle Mustang Mach-E plus tard cette année et les utilisera également dans son pick-up F-150 Lightning l'année prochaine. Dans un premier temps, ces batteries seront importées de Chine, après quoi elles seront toutes produites aux États-Unis. L'usine sera la première aux États-Unis à produire des batteries LFP.

Le BlueOval Battery Park Michigan aidera Ford à atteindre son objectif de produire deux millions de véhicules électriques par an d'ici à la fin 2026. Il ajoutera 35 gigawattheures par an de capacité de production de batteries au Michigan, qui figure déjà parmi les États dont la capacité de production de batteries devrait connaître la plus forte croissance d'ici 2030.