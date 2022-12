Volkswagen veut lancer une nouvelle ID.3 et un SUV électrique en 2023

Pour Volkswagen, l'année 2023 sera notamment placée sous le signe du changement : relocalisation de la production de ses voitures électriques dans son usine de Wolfsburg, développement de deux nouveaux modèles de la ID.3 et mise à jour importante de la plateforme MEB.

Alors que Volkswagen vient tout juste d'augmenter les prix en France de ses voitures électriques les plus populaires, la marque allemande vient de faire plusieurs annonces de taille. En effet, via deux communiqués de presse, le constructeur a donné des détails sur sa stratégie pour l'année 2023.

Tout d'abord, Volkswagen compte offrir une longue carrière à l'ID.3, sa citadine électrique phare. En effet, le fabricant présentera au printemps 2023 une toute nouvelle version de l'ID.3. Si aucune modification de la motorisation n'est à l'ordre du jour, c'est au niveau du design, de l'habitacle et des équipements que l'ID.3 fera sa mue.

Une toute nouvelle ID.3 présentée en mars 2023

“La nouvelle ID.3 démontre notre engagement envers la qualité, le design et la durabilité. Le design a mûri et nous avons amélioré les matériaux utilisés dans l'habitacle”, déclare Imelda Labbé, membre du conseil d'administration de Volkswagen. Le constructeur ajoute que cette nouvelle ID.3 sera équipée de la dernière génération de logiciels capables de recevoir des mises à jour OTA. L'équipement de série sera également améliorée et comprendra désormais un écran de 12 pouces, un plancher de coffre amovible et une console centrale avec deux portes-gobelets.

Par ailleurs, Volkswagen précise que l'intégration des fonctions Plug and Charge et du planificateur intelligent d'itinéraires pour véhicules électriques rendra l'expérience de recharge bien plus simple et pratique. D'après VW, les premiers exemplaires d'ID.3 améliorées seront livrés vers le 4e trimestre 2023. Notez bien que ces modifications seront appliquées sur tous les modèles de la citadine, que ce soit l'ID.3 Pro Life, Business, Style, Max et Pro S Tour.

Volkswagen lance la plateforme MEB+ pour atteindre les 700 km d'autonomie

Mais ce n'est pas tout. Si l'ID.3 fait de la résistance, ce sera également le cas de la plateforme MEB. Lancée avec la citadine en fin 2019, la plateforme du constructeur a équipé plus de 500 000 voitures électriques de la marque VW. Or, l'entreprise vient de présenter la plateforme MEB+, une version améliorée de la MEB première du nom.

Avec MEB+, Volkswagen veut compenser le retard pris sur le développement de la plateforme SSP, qui est censée incarner le futur du groupe. “La MEB a encore un potentiel important. Notre ambition est de faire passer cette plateforme au niveau supérieur. A cette fin, nous réalisons des investissements substantiels pour faire progresser cette technologie. La plateforme MEB+ nous place dans une excellente position pour les années à venir”, assure Thomas Schäfer, PDG de Volkswagen.

Comm le précise le constructeur, cette nouvelle version va gommer quelques défauts de jeunesse de la plateforme MEB à commencer par les puissances de charge. Avec MEB+, les puissances de charge pourraient atteindre entre 175 et 200 kW, tandis que l'autonomie des véhicules pourrait approcher les 700 km. Et ce grâce à l'intégration de nouvelles batteries prismatiques, plus légères et plus efficaces.

Un tout nouveau SUV dans la gamme ID.3

Par ailleurs, la plateforme MEB+ devrait faire ses premières armes dans un tout nouveau SUV électrique de la marque. “C'est le segment le plus porteur actuellement sur le marché. C'est précisément sur ce segment que se positionne le Tiguan, au succès jamais démenti auprès du public. Le nouveau modèle viendra compléter à merveille l'offre ID.4 et ID.5, des modèles très demandés”, précise le patron.

Enfin, afin de mener à bien tous ses projets, Volkswagen a confirmé un investissement conséquent de 460 millions d'euros. Cette somme servira principalement à relocaliser la production de ses futurs véhicules électriques au sein de l'usine de Wolfsburg, le principal site du constructeur. C'est ici que sera fabriquée la nouvelle ID.3 ainsi que le SUV évoqué plus haut.

“Volkswagen défend l'électromobilité pour tous. Et Wolfsburg fera partie de cette histoire à succès. Rien que dans notre usine principale, nous investirons quelques 460 millions d'euros d'ici début 2025 pour préparer l'usine pour la MEB […] Dans le même temps, nous travaillons en étroite collaboration pour amener à Wolfsburg un autre modèle électrique basé sur la MEB+ (ndrl : le fameux SUV)” a déclaré Thomas Schäfer à ses employés. Pour rappel, Volkswagen compte lancer pas moins de 10 nouveaux véhicules électriques d'ici 2026.