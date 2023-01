Voitures électriques : les ventes en Europe ont atteint des niveaux records en novembre 2022

Avec environ 281 000 voitures électriques immatriculées en novembre 2022 en Europe, le secteur enregistre un nouveau record. Cela représente une hausse des ventes de 26 % par rapport à la même période en 2021. De leur côté, les résultats des véhicules hybrides rechargeables sont à nouveau dans le vert.

Si le marché de l'automobile traverse une année 2022 particulièrement difficile, marquée notamment par les pénuries de semi-conducteur, les ventes de voitures électriques n'ont jamais été aussi élevées. En novembre 2022, une voiture neuve sur 5 était électrique en France. Les VE et modèles hybrides rechargeables ont représenté 21,4 % du marché hexagonal.

Or, le journaliste José Pontes vient de révéler sur le site CleanTechnica le nombre de voitures électriques et hybrides immatriculées sur cette même période, en Europe cette fois-ci. Ainsi, environ 281 500 voitures électriques rechargeables ont trouvé preneur sur le Vieux Continent en novembre 2022. Cela représente une hausse de 26% par rapport à novembre 2021.

Nouveau record mensuel pour les ventes de voitures électriques en Europe

Précisons qu'il s'agit d'un nouveau record mensuel (le précédent étant de 280 000 unités vendues en décembre 2021). Si l'on s'amuse à faire le distinguo entre modèles 100% électrique et hybride rechargeable, les BEV ont représenté 62 % des ventes en novembre 2022, ce qui porte la moyenne annuelle à 60 %.

De leur coté, les voiture hybrides rechargeables affichent enfin des résultats encourageants. On note une croissance de 19% en novembre 2022, pour 106 000 immatriculations enregistrées. Notez que qu'il s'agit du premier résultat de vente à six chiffres opéré par les PHEV depuis juin 2021.

Cependant et comme le mentionne EV Volume Data, les choses pourraient changer dans les mois à venir, notamment en raison de la fin des aides à l'achat pour les voitures hybrides dans plusieurs pays européens. “Nous pourrions peut-être atteindre quelque chose comme 80% de BEV contre 20% de PHEV d'ici la fin 2023″, estime José Pontes.

Concernant les modèles plus prisés, on retrouve sans surprise au top du classement la Tesla Model Y, avec 19 543 immatriculations, suivie de la Tesla Model 3 avec 12 269 ventes enregistrées. La troisième place du podium est occupée par la Ford Kuga hybride avec 8 102 exemplaires écoulés. On se doute que les ventes du SUV du constructeur américain ont été stimulés par la fin imminente des aides à l'achat pour les hybrides, notamment en Allemagne et en France. Les 4e et 5e places sont prises par les Volkswagen ID.4 (7 391 ventes) et ID.5 (6 950 ventes).

Source : CleanTechnica