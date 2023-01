Android Automotive : de nouvelles cartes HD affichent les panneaux de signalisation sur la route

À l’occasion du CES 2023 de Las Vegas, deux constructeurs automobiles ont annoncé qu’ils seront les premiers à utiliser les nouvelles cartes en haute définition de Google dans leurs véhicules électriques haut de gamme.

Google vient de lancer une version HD de sa solution de cartographie automobile. Contrairement à Google Maps, la carte HD de Google n'est pas une application destinée aux consommateurs, mais une couche supplémentaire de données qui est servie aux systèmes de conduite assistée L2+ ou L3 du véhicule par l'intermédiaire de Google Automotive Services.

Pour rappel, Android Automotive est un système d'exploitation complet pour véhicules qui peut être intégré dans les systèmes d'infodivertissement et les tableaux de bord des voitures et fonctionner sans smartphone à proximité. Il ne doit pas être confondu avec Android Auto, qui est lui un système de connexion entre un smartphone une voiture, équivalent au CarPlay d'Apple.

Qu’est-ce que les cartes HD de Google ?

Contrairement à la carte Google Maps à laquelle vous pouvez accéder sur votre téléphone, la nouvelle carte HD est beaucoup plus précise, indiquant votre position sur la route à un centimètre près au lieu de plusieurs mètres. Cette précision est d’une importance vitale pour les systèmes de conduite partiellement ou entièrement automatisés qui ont besoin de savoir dans quelle voie ils se trouvent ou où se trouve exactement un obstacle sur la route.

HD Maps intégrera également les données des capteurs aux informations sur la circulation en temps réel pour mieux planifier les itinéraires et communiquera avec les systèmes semi-autonomes embarqués pour fournir des informations très précises sur le véhicule et son environnement. On pourra désormais voir des détails précis sur les routes, tels que les marqueurs de voie, les panneaux et les barrières routières.

Quelles seront les premières voitures à profiter des cartes HD ?

Les nouvelles cartes haute définition (HD) sont désormais disponibles dans certaines voitures neuves, à commencer par les Volvo EX90 et Polestar 3. Google prévoit de l'étendre à d'autres véhicules à l'avenir. Il est fort probable que la gamme de modèles prenant en charge le nouveau logiciel sera élargie dans les mois à venir avec de nouveaux véhicules chez les deux entreprises, mais d’autres constructeurs devraient également y avoir droit. On sait par exemple que le groupe BMW prévoit d’utiliser Android Automotive dans ses voitures dès cette année.