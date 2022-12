Une voiture neuve sur cinq est électrique en France en novembre 2022

Le marché de l'électrique et de l'hybride rechargeable continue de bien se porter en France. D'après le dernier baromètre mensuel de l'association Avere France, les VE et PHEV ont représenté 21,4% du marché dans l'Hexagone en novembre 2022.

Alors que les ventes mondiales de voitures électriques ont encore battu des records en octobre 2022, le site Avere France vient tout juste de publier son baromètre mensuel du marché français. Ainsi, on apprend notamment que les voitures électriques et hybrides rechargeables ont représenté 21,4% du marché hexagonal en novembre 2022.

En d'autres termes, plus d'une voiture neuve vendue sur 5 était donc électrique ou hybride rechargeable le mois dernier. Il s'agit d'une performance notable, rendue possible notamment par l'immatriculation de plus de 20 000 voitures électriques pour les particuliers. Elles ont d'ailleurs dépassé pour l'occasion les 15% de parts de marché.

Plus de 300 000 véhicules électriques ou hybrides vendus en 2022

Au total, pas moins de 34 912 véhicules électriques ou hybrides rechargeables ont trouvé preneur en France en novembre 2022. Cela représente une hausse des ventes de 16,3 % par rapport à la même période en 2021. De leur côté, 12 340 véhicules hybrides rechargeables ont été écoulées dans l'Hexagone le mois dernier, représentant ainsi 9,2 % de parts de marché. Sur l'année 2022 au complet, 304 404 véhicules 100% électriques et PHEV ont été immatriculés en France.

Sans surprise, on retrouve sur le podium des voitures électriques les plus immatriculées en France les Tesla Model Y et Model 3, avec respectivement 2891 et 2809 ventes en novembre 2022. La 3e place est occupée par la Dacia Spring, le SUV électrique abordable, avec 1954 exemplaires écoulés (en recul de 33% par rapport à novembre 2021). La suite du classement se compose dans l'ordre de :

la Renault Megane E-Tech : 1783 ventes

Peugeot 208 : 1428 ventes

Mini Electric : 760 ventes

Fiat 500 électrique : 683 ventes

Hyundai Kona : 571 ventes

Volkswagen ID.3 : 559 ventes

Peugeot 2008 : 531 ventes

Un marché de l'occasion dominé par la Renault ZOE

Précisons qu'Avère France a également fait un focus sur le marché de l'occasion. En France métropolitaine en octobre 2022, la Renault Zoé s'est imposée comme le modèle de seconde main le plus prisé, avec 1532 immatriculations enregistrées. Elle est suivie par la Peugeot 208, avec 402 exemplaires écoulés, puis la Tesla Model 3 (377 ventes).

Enfin, l'association nous annonce que la France comptait au 30 novembre 2022 plus de 77 000 points de recharge ouverts au public. “Un nombre qui croît, donc, lui aussi, puisque cela représente une évolution de +51 % sur un an. Il faudra toutefois veiller à ce qu'il grandisse encore davantage, et rapidement, afin de toujours suivre l'évolution du nombre de véhicules électrifiés rechargeables en circulation, qui dépasse largement aujourd'hui le million”, met en garde Clément Molizon, délégué général de l'Avere France.