Voiture électrique : Volkswagen se lance dans le leasing social avec ces deux modèles

Le constructeur automobile allemand propose d'acquérir deux de ses voitures électriques via le leasing social, qui permet d'acheter le véhicule pour environ 100 euros par mois sous conditions.

Alors que la volonté de faire passer les automobilistes aux véhicules électriques se fait de plus en plus forte, le prix de ces voitures restent un frein important à l'achat. Pour les foyers les plus modestes, le gouvernement a mis en place le leasing social. Un dispositif soumis à conditions de revenus, entre autres, et qui permet d'acheter un modèle électrique éligible pour environ 100 € par mois. Une somme à laquelle il faut ajouter le prix de l'assurance et d'autres frais toutefois. Mais cela n'empêche pas le leasing social d'être victime de son succès, quand bien même il ne convainc pas la moitié des français.

Toutes les voitures électriques ne sont pas disponibles via ce mode de paiement bien sûr. Les constructeurs automobiles jouent heureusement le jeu et on peut ainsi retrouver Nissan avec un modèle à 65 € par mois par exemple, ou bien Hyundai avec son Kona. Stellantis domine cependant avec pas moins de 8 véhicules proposés entre 54 et 150 € mensuels. C'est désormais au tour de Volkswagen de rejoindre la liste avec 2 “wattures” : la ID.3 Pro et l'e-UP!. Notez que la production du dernier modèle s'est arrêtée, mais qu'il en reste encore en stock. L'ID.1 la remplacera à terme, mais on ne sait pas si elle rejoindre l'offre de leasing social.

Ces deux voitures électriques Volkswagen sont éligibles à l'offre de leasing social

Désormais, “Volkswagen propose l’ID.3 Pro (batterie de 58kWh) en finition très équipée Life Max à 109€/mois, sans apport, pour 37 mois et 40 000 km. Cette version dispose […] de série, d’un écran d’infotainment 12 pouces avec App-Connect sans fil, du démarrage sans clé Keyless Go, du régulateur de vitesse adaptatif ACC associé au Lane Assist, du Park Pilot, et des projecteurs à LED”.

Concernant la e-UP!, elle est disponibles pour 89€/mois, sans apport, pendant 37 mois et 40 000 km. Dans les deux cas, ce sont les aides à l'achat qui couvrent l'apport, d'où le fait qu'il n'est pas demandé à l'acquéreur.