Voiture électrique à 100 €/mois : Cetelem propose sa version du leasing social longue durée

Alors qu'on attend toujours les précisions du gouvernement sur le leasing social, Cetelem vient de présenter sa propre formule. Grâce à ce crédit, les utilisateurs seront en mesure de s'offrir une voiture électrique à 100 € par mois… Du moins, durant les trois premières années.

Petit à petit, le brouillard autour du leasing social commence à se dissiper. Pour rappel, il s'agit d'une mesure phare d'Emmanuel Macron qui devrait permettre aux ménages les plus modestes d'acquérir une voiture électrique pour 100 € par mois maximum.

De ce que l'on sait déjà, seuls les foyers avec un revenu fiscal de référence par part de 14 809 euros pourront en profiter. Cela représente environ 100 000 personnes si l'on en croit la récente déclaration de Bruno LeMaire. Par ailleurs, le ministre de l'Economie a confirmé que les bénéficiaires ne devront pas avancer d'apport, tandis que l'Etat s'est engagé à fournir une subvention de 13 000 € par véhicule (soit 8 000 € de bonus écologique et 5 000 € de prime leasing) et à garantir les impayés.

Sur le papier, la promesse du gouvernement français est alléchante. Seulement dans les faits, elle présente certaines failles. Tout d'abord, l'assurance n'est pas comprise tout comme l'entretien du véhicule et surtout, le leasing social s'étendra seulement sur une durée de trois ans (en LOA comme en LDD).

Cetelem propose son leasing social longue durée

Dans l'objectif de combler ces quelques lacunes, Cetelem vient de dévoiler sa propre formule du leasing social. Pour résumer, l'organisme de crédit s'est basé sur les conditions fixées par le gouvernement. Ainsi, son offre sera bien réservée aux ménages les plus modestes, avec un revenu fiscal de référence par part de 14 089 € maximum. En outre, les bénéficiaires pourront faire leur choix parmi une large liste de modèles électriques, tous éligibles au futur bonus écologique qui sera présenté ce 15 décembre.

Ici encore, on pourra opter au choix pour un contrat LOA ou LDD sur une durée de 3 ans, pour une mensualité aux alentours des 150 euros. En augmentant ce seuil, on s'éloigne de la promesse du gouvernement, mais d'après Cetelem, cela permettra de proposer une gamme de véhicules électriques plus importante.

100€/mois… Les trois premières années

Comme dit plus haut, l'Etat compte verser jusqu'à 13 000 € d'aides (bonus éco et prime leasing), la somme ne devant pas dépasser les 16 % du prix total de la voiture. Ainsi, dans le cas d'un modèle affiché à 25 000 euros, on serait sur un coup de pouce de 12 000 €. Dans cette situation, l'offre de Cetelem permettrait de profiter d'une mensualité de 99,93 €/mois sur 36 mois.

Là où Cetelem va plus loin, c'est que les bénéficiaires pourront choisir d'étendre leur contrat après les trois premières années. Cependant et afin de couvrir la valeur résiduelle du véhicule, le prix des mensualité grimpera, avec un loyer fixé à 161 € à partir du 37e mois et jusqu'au 145e mois (soit 12 ans). Au bout de ces douze années, la voiture appartient définitivement au bénéficiaire. Au total, l'opération aura coûté 21 000 euros, soit 4 000 € de plus qu'avec un achat comptant avec le bonus éco de 8 000 €.

Source : AutoActu