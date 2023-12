Voiture électrique : le leasing social est enfin là, voici tout ce qu’il faut savoir

Mieux vaut tard que jamais comme dit l'adage. Emmanuel Macron vient enfin de lancer officiellement le fameux leasing social, cette mesure qui permettra d'acquérir une voiture électrique pour 100 € par mois. En vigueur le 1er janvier 2024, les Français peuvent dès maintenant se rendre sur une plateforme dédiée pour évaluer leur éligibilité au dispositif.

Après son annonce initiale en mars 2022, le fameux leasing social est enfin une réalité. En effet, le président de la République Emmanuel Macron vient d'officialiser le dispositif dans une vidéo publié sur X. Cette mesure permettra aux ménages les plus modestes d'acquérir une voiture électrique entre 50 et 150 euros par mois selon la valeur initiale du véhicule. Le chef de l'Etat en a profité pour détailler rapidement les contours du dispositif qui vise à faciliter l'achat d'une voiture électrique. Dans cet article, nous allons détailler ensemble toute les informations à savoir sur le leasing social.

L’écologie à la française, c’est cela : dès janvier, les premiers modèles de voitures électriques en leasing seront disponibles à 100 euros par mois. → https://t.co/h8HFYCE6Uf pic.twitter.com/NmAX2FS0gJ — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 14, 2023

Qui et comment en bénéficier ?

Sans surprise, il faudra cocher certaines cases pour bénéficier de ce coup de pouce gouvernemental :

être majeur et justifier d'un domicile en France

disposer d'un revenu fiscal de référence par part inférieur de 15 400 euros

habiter à plus de 15 kilomètres de son lieu de travail et utiliser sa voiture personnelle pour s'y rendre (l'employeur doit d'ailleurs fournir une attestation sur ce point)

et utiliser sa voiture personnelle pour s'y rendre (l'employeur doit d'ailleurs fournir une attestation sur ce point) pour les non-salariés, il est nécessaire de fournir une attestation sur l'honneur et une preuve de l'affiliation à un régime de sécurité sociale pour l'année en cours

effectuer plus de 8 000 kilomètres par an en voiture dans le cadre de votre activité professionnelle

Comme vous pouvez le constater, cette mesure se destine donc en priorité aux gros rouleurs, du moins dans un premier temps. Ces conditions ont fait leur entrée à la surprise générale. Dans les faits, il s'agit surtout pour le gouvernement de trouver un moyen pour limiter l'accès au leasing social. Pour cause, alors que 100 000 personnes devaient profiter du dispositif d'après de précédentes déclarations de Bruno Lemaire, le gouvernement ne pourra compter que sur 20 000 véhicules disponibles en 2024. Il fallait bien trouver une solution pour restreindre le nombre de bénéficiaires, du moins le temps que le marché se développe.

Pour savoir si vous êtes éligibles, vous pouvez vous rendre dès aujourd'hui sur le site mon-leasing-electrique.gouv.fr pour faire un test grâce au simulateur de l'ASP (l'agence de service et de paiement). Il est également possible de se rendre en concession chez un loueur conventionné pour faire une simulation.

Quel est le prix du leasing social ?

Comme le précise le gouvernement sur la nouvelle plateforme web dédiée au leasing social, les mensualités pourront varier entre 100 € ou moins, et jusqu'à 150 € pour les modèles familiaux. Précisons qu'il faudra ajouter à cette somme le coût de l'entretien du véhicule, mais aussi l'assurance, obligatoire. De quoi faire grimper la facture de quelques dizaines d'euros supplémentaires tous les mois.

Par ailleurs, notez que les bénéficiaires n'auront pas à payer d'apport. En effet, le premier loyer majoré est pris en charge par l'Etat, jusqu'à 13 000 euros au maximum. Soit le double de l'aide apportée par le bonus écologique. Au total, le leasing social devrait coûter 300 millions d'euros à l'Etat par an (et encore, l'enveloppe doit grimper dans les années à venir avec la croissance du parc disponible et l'élargissement du nombre de bénéficiaires).

Quels sont les modalités du contrat ?

Le leasing social proposera deux types de contrats : soit de la location longue durée (LLD) ou bien de la location avec option d'achat (LOA). Quoiqu'il en soit, les spécificités du contrat restent les mêmes :

la durée : au moins 3 ans renouvelable (avec ou sans option d'achat)

: au moins 3 ans renouvelable (avec ou sans option d'achat) le kilométrage : au moins 12 000 km/an sans frais supplémentaire

: au moins 12 000 km/an sans frais supplémentaire le coût prévisionnel des loyers : 100 € ou moins, jusqu'à 150 €/mois pour les plus gros modèles

: 100 € ou moins, jusqu'à 150 €/mois pour les plus gros modèles une possibilité de résilier le contrat sans frais au-delà de 14 jours de retard tant que le véhicule n'est pas livré

Une possibilité de résiliation sans frais (hors éventuels frais de remise en état) en cas de décès, d'invalidité ou de perte d'emploi

Quels sont les voitures éligibles ?

Sur ce point, c'est très simple, on retrouve toutes les voitures actuellement éligibles au nouveau bonus écologique qui entrera en vigueur ce 15 décembre 2023. En d'autres termes, le véhicule doit :

afficher un score environnemental d'au moins 60 points

être vendu à un prix inférieur ou égal à 47 000 euros

peser 2400 kg ou moins

De fait, on se retrouve pour l'instant avec avec une liste de 78 véhicules (issus de 22 marques différentes). On pense notamment à la Renault Megane e-Tech, les Peugeot e-208 et e-2008, la Citroën ë-C4 ou encore la Fiat 500e. Par extension, certains modèles très populaires comme la MG4, déjà proposé en leasing à 99 € par mois, la Dacia Spring ou encore la Tesla Model 3 sont exclus manu militari du dispositif.

Concernant la location d'un modèle d'occasion ou issu d'un rétrofit électrique, la première immatriculation ou sa transformation en modèle watté doit dater de moins de 3 ans et demi.