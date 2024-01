La fin des voitures thermiques ? Pas tout de suite demande ce constructeur automobile

Lors du lancement de son nouveau Macan électrique, Porsche s'est engagé dans un débat sur le devenir du moteur thermique. Face à l'échéance de 2035 marquant la fin prévue de l'ère thermique au profit de l'électrique, la firme de Stuttgart a décrit un scénario alternatif, invitant à repenser les temporalités de cette transition.

L'annonce par l'Europe de mettre fin à la vente de véhicules neufs à moteur thermique d'ici 2035 a provoqué des réactions variées au sein de l'industrie automobile. Des marques comme Toyota restent sceptiques, remettant en question la faisabilité et l'impact de cette transition vers une mobilité entièrement électrique.

Dans ce contexte, Porsche a également exprimé son point de vue, en particulier lors de la révélation de son très attendu Macan électrique. Ce SUV plus ou moins annoncé en 2022 est l’un des véhicules électriques les plus attendus de 2024.

Porsche implore l’Europe de ne pas passer au 100% électrique

Lors de la présentation du Macan électrique à Singapour, Lutz Meschke, directeur financier de Porsche, a ouvert une parenthèse sur l'avenir des moteurs thermiques dans le contexte de la transition énergétique. « Il y a beaucoup de discussions en ce moment autour de la fin du moteur à combustion. Je pense que cela pourrait être retardé. » Cette remarque met en avant la nécessité d'une évaluation attentive face aux évolutions du marché. Poursuivant sur cette idée, Meschke a ajouté : « Dans le contexte actuel, il est essentiel d'adapter nos objectifs à la réalité du marché », soulignant ainsi les challenges auxquels le secteur automobile est confronté. Ces commentaires montrent une approche réfléchie du constructeur concernant le calendrier de la transition vers le tout électrique, en insistant sur l'importance de s'ajuster aux tendances de vente des véhicules électriques et aux politiques de soutien.

La proposition de Porsche de repenser le calendrier d'abandon des moteurs thermiques ne se veut pas seulement une démarche de prudence, mais encourage également à une analyse plus profonde des enjeux liés à la transition énergétique. En soulignant la nécessité de s'adapter aux exigences actuelles du marché, le constructeur, à travers les observations de Meschke, invite à un échange constructif sur l'avenir de l'automobile. Cette démarche souligne l'importance d'être innovant et flexible pour avancer vers un avenir écologique. En d'autres termes, elle met en avant que pour réussir cette transition, l'industrie automobile doit continuer à innover et à s'adapter rapidement aux changements. Elle doit le faire tout en répondant aux besoins et attentes des utilisateurs, pour parvenir à un équilibre durable entre progrès technologique et préservation de l'environnement.

Source : automobile propre