Voitures électrique à 100€ : l’offre de leasing est trop populaire, tout le monde n’y aura pas droit

Vous faites partie des nombreux automobilistes ayant effectué une demande pour une voiture électrique à 100 €/mois ? Il va falloir vous armer de patience et surtout de beaucoup de chances pour espérer en voir un jour la couleur. En effet, en seulement quelques jours, la plateforme a déjà reçu plus de 80 000 demandes. Problème : le gouvernement ne prévoit de financer que 25 000 dossiers…

Depuis le 14 décembre dernier, l’offre de leasing social, qui permet d’obtenir une voiture électrique pour 100 €/mois en moyenne, est disponible pour les Français. Enfin presque : il s’agit en réalité de la date à laquelle la plateforme a été ouverte. Il aura fallu attendre ce 1er janvier pour que les premiers dossiers soient reçus. Et les automobilistes ne se sont pas fait prier. Il faut dire que l’attente fut longue, tant le projet fut un parcours du combattant à mettre en place pour le gouvernement.

C’est donc sans surprise qu’en seulement quelques jours, la plateforme du leasing croule déjà sous les demandes. Dans La Tribune, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, se réjouit d’avoir enregistré pas moins d’un million de connexions sur le site au 7 janvier dernier. Le nombre de dossiers déposés, quant à lui, est moins important, mais tout de même conséquent : 80 000. Ce qui va poser un sérieux problème.

Tout le monde ne pourra pas profiter du leasing social en 2024

En effet, il n’a pas fallu plus d’une semaine pour l’offre de leasing dépasse les limites imposées par le gouvernement. Car il se cache bien une mauvaise nouvelle derrière ce joli succès : en théorie, l’exécutif ne devrait pas financer plus de 25 000 dossiers. Pour comprendre pourquoi, il faut rappeler que le gouvernement prévoit de financer le premier loyer de ce leasing, pour une enveloppe totale de 300 millions d’euros sur 2024. Il faudra attendre l’année prochaine pour que cette somme augmente et permette jusqu’à 50 000 dossiers.

Autrement dit, il y aura beaucoup de déçus parmi ces 80 000 automobilistes ayant déjà effectué leur demande, et tous ceux qui ne manqueront pas de s’y ajouter dans les jours à venir. « La priorité est donnée à ceux qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler », explique Agnès Pannier-Runacher. Celle-ci tente par ailleurs de faire diversion, en arguant que les constructeurs partenaires n’ont pas produit assez de véhicules pour permettre plus de validation de dossiers cette année. On ne sait pas encore quand les premières validations auront lieu.

