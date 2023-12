Le périphérique de Paris ne sera pas limité à 50 km/h, le gouvernement refuse

Le gouvernement s’oppose au projet de la municipalité de Paris de limiter son périphérique à 50 km/h. Clément Beaune, ministre des Transports, a fait savoir sur le plateau de France Info que le projet ne sera pas validé d’ici la fin 2024. Cette mesure devait initialement être mise en place en amont des Jeux olympiques l’année prochaine.

Le périphérique parisien ne sera pas limité à 50 km/h. Le projet avait fait grand bruit lorsque, en avril dernier, le Parisien dévoilait que le projet avait déjà démarré au sein de l’équipe municipale, avec pour objectif de le faire valider pour les Jeux olympiques. Il n’en sera finalement rien, a affirmé Clément Beaune, le ministre des Transports, sur le plateau de France Info.

Ce dernier a ainsi rappelé que la mairie est bien la gérante historique du périphérique, un tel projet nécessiterait le feu vert du gouvernement. Feu vert qu’elle n’obtiendra visiblement pas, du moins pas dans l’immédiat. Le ministre estime qu’il « ne s’agit pas d’une bonne idée », car incompatible avec la réservation d’une voie pour le covoiturage.

Pas de limitation à 50 km/h sur le périphérique parisien dans l’immédiat

Rappelons en effet que dès l’année prochaine, il ne sera plus possible d’emprunter une voie du périphérique parisien si l’on est seul à bord de son véhicule. Une décision à laquelle le gouvernement est favorable, a rappelé Clément Beaune. « Je pense que vous allez rendre les gens fous », assène le ministre, dans le cas où la limitation à 50 km/h viendrait se rajouter cette voie réservée au covoiturage.

Sur le même sujet —La justice valide la limitation de la vitesse à 30 km/h à Paris, pas d’échappatoire possible

Le macroniste n’a pas pu s’empêcher de glisser quelques tacles à la municipalité, actuellement dirigée par la socialiste Anne Hidalgo, qualifiant ses nombreux projets pour le périphérique de « festival » et arguant que cette décision ne se peut se prendre sans l’aval de l’État, s’agissant « d’une question de politique et de respect », dans la mesure où le périphérique est avant tout emprunté par les franciliens, plus que les Parisiens eux-mêmes.

Comme le rappelle Libération, Clément Beaune sera un des candidats à la représentation de Renaissance aux municipales 2027 à Paris.