Malus écologique : le seuil baisse, les voitures de plus de 1600 kg seront pénalisées dès 2024

D'après des informations du journal Les Echos, le gouvernement s'apprête à durcir les malus automobiles liés au poids et à l'émission de CO2. Plusieurs modèles hybrides simples seront concernés dès 2024. Quant aux SUV électriques, ils pourraient se retrouver dans le collimateur dès 2025.

Depuis janvier 2022, le gouvernement a instauré un nouveau malus à l'achat d'une voiture neuve, basé cette fois-ci sur le poids. Actuellement, toutes les voitures pesant plus de 1800 kg sont taxées, à hauteur de 10 € par kilogramme supplémentaire. Pour le gouvernement, il s'agissait surtout d'une mesure pour détourner les Français des SUV, dont l'impact écologique désastreux a été prouvé à de multiples reprises.

Or et comme vous le savez peut-être, le gouvernement prévoit avec le budget 2024 de mettre à nouveau les automobilistes à contribution… En renforçant les pénalités sur l'achat de voitures neuves. D'après des informations exclusives du journal Les Echos, les premiers éléments viennent de tomber. Tout d'abord, l'exécutif prévoirait de réduire davantage le seuil du malus au poids.

Le seuil du malus au poids revu à la baisse dès 2024

Comme dit plus haut, cette mesure pénalise actuellement les véhicules pesant plus de 1800 kg. Dès l'année prochaine, ce seuil serait abaissé à 1,6 tonne. D'après le journal, le gouvernement envisageait d'aller encore plus, à savoir 1,5 tonne. Mais cela aurait impacté les modèles de certains constructeurs hexagonaux, à l'image du Peugot 5008 ou du nouvel Renault Espace tout juste lancé par la marque au losange (certaines versions seront toutefois concernées).

De ce que l'on sait, les véhicules électriques et hybrides rechargeables ne seront toujours pas concernés par le malus au poids dans le PLF (Projet de loi Finances) de 2024. Néanmoins, les choses pourraient en changer dès 2025 si l'on en croit un acteur de l'industrie cité par les Echos. “Le gouvernement envisageait toutefois d'en figer le principe dès ce PLF, dans une optique pluriannuelle qui démarrerait en 2025″, explique-t-il.

Les voitures électriques et hybrides épargnés… pour l'instant

L'idée serait donc de cibler en priorité les gros SUV électriques, qui pèsent un poids fou en raison des énormes packs de batteries embarqués pour offrir une autonomie conséquente. Néanmoins et sur ce point, la rédaction du journal a obtenu des informations contradictoires. En effet, plusieurs constructeurs sont montés au créneau pour dénoncer l'impact potentiellement catastrophique de cette mesure sur les ventes de voitures électriques, déjà en berne en Europe. Le gouvernement aurait donc abandonné la chose. A confirmer.

Quant au malus sur les émissions de CO2, le seuil va être à nouveau abaissé l'année prochaine. Ainsi, il devrait passer de 123 g/km à 118 g/km (ndlr : ce seuil a baissé de 5 g/km par an depuis plusieurs années). Pour rappel, le bonus écologique sera désormais soumis à certaines conditions en 2024, l'idée étant de favoriser les voitures électriques fabriquées en France et en Europe.

Source : Les Echos