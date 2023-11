Le bonus écologique augmenté à 8 000 € en 2024 ? Un organisme de crédit vend la mèche

Un nouveau bonus écologique doit être instauré en 2024 avec des critères d'éligibilité modifiés, l'introduction du score environnemental et un montant maximal qui devrait être revu à la hausse. Si le gouvernement n'a pas encore donné de détails sur ce point, l'organisme de crédit Cetelem vient peut-être de vendre la mèche sans le vouloir.

Comme vous le savez peut-être, le bonus écologique va faire peau neuve en 2024. Les critères d'éligibilités vont être particulièrement endurcis, puisque cet aide à l'achat sera exclusivement accessible aux véhicules 100 % électriques et à hydrogène immatriculés en France, et achetés/loués dans le cadre d'un contrat d'un minimum de 2 ans.

Sauf surprise de dernière minute, le prix d'achat devrait toujours être inférieur à 47 000 € pour bénéficier du bonus écologique. La principale nouveauté notable reste l'introduction du fameux score environnemental. Pour faire simple, le gouvernement veut priver de bonus écologique tous les modèles électriques dont la fabrication, la production ou encore le transport sont trop polluants.

Vous l'aurez compris, l'idée avec cette mesure est de pénaliser les modèles fabriqués en Chine ou aux Etats-Unis, au profit des véhicules conçus en France ou en Europe. Au total, l'attribution de cette note sera fera sur 6 critères, parmi notamment l'empreinte carbone de la fabrication des matériaux, de la batterie ou encore de l'assemblage.

Le plafond du bonus écologique revu à la hausse en 2024 ?

En revanche, on ne sait pas encore si les autorités françaises comptent revoir à la hausse ou non le montant maximal du bonus écologique. Pour rappel, il est aujourd'hui fixé à 5 000 euros pour tous, et à 7 000 € pour les ménages les plus modestes (avec un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 14 089 €).

Si l'on attend toujours les précisions du gouvernement sur ce point, Cetelem pourrait bien avoir déjà vendu la mèche. Comme nous l'avons évoqué dans nos colonnes ce 9 novembre 2023, l'organisme de crédit vient de présenter sa version du leasing social. Avec sa formule, la société de la BNP Paribas entend proposer un crédit de longue durée, qui permettra de profiter réellement d'une voiture électrique à 100 € par mois… du moins durant les trois premières années du contrat.

Lors de la présentation de son offre, Cetelem précise que l'Etat s'est engagé à verser 13 000 € d'aides aux bénéficiaires du leasing social, réparties de la manière suivante : 8 000 € de bonus écologique et 5 000 € de prime leasing. A moins qu'il ne s'agisse d'une erreur de Cetelem, nous avons donc ici la confirmation que le plafond du bonus écologique pour les ménages les plus modestes sera revu à la hausse. Bien entendu, faute de confirmation officielle de la part du gouvernement, il faudra prendre cette information avec des pincettes pour l'instant.