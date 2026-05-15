Gmail réduit l’espace de stockage gratuit de 15 à 5 Go si vous ne respectez pas cette condition

Google offre depuis bien longtemps 15 Go d'espace de stockage à ses utilisateurs pour leur compte Gmail. Mais l'entreprise se montrerait moins généreuse récemment, à moins de lui donner votre numéro de téléphone.

Avec Gmail, les utilisateurs ont droit à 15 Go d'espace de stockage, ce qui est suffisant pour que la plupart des utilisateurs puissent conserver leurs messages et leurs pièces jointes, fichiers, photos et vidéos. Les problèmes commencent à arriver lorsqu'on synchronise Google Photos à son smartphone. L'espace de stockage est alors partagé avec celui de Drive et Gmail et devient rapidement insuffisant si on a la gâchette facile. La solution est alors de faire régulièrement du tri pour libérer de l'espace (Google propose des outils pour chasser les doublons, par exemple), ou de souscrire un abonnement payant à Google One pour augmenter l'espace disponible.

Sur Reddit, un utilisateur tentant de créer un nouveau compte Gmail a remarqué que la plateforme n'offre plus que 5 Go de stockage de base. Pour débloquer les 15 Go précédents, il faut désormais fournir une information qui n'était pas obligatoire jusqu'ici : son numéro de téléphone.

Gmail échange 10 Go de stockage contre votre numéro de téléphone

“Google utilisera votre numéro de téléphone pour s'assurer que l'espace de stockage n'est ajouté qu'une seule fois par personne. Pour en savoir plus sur la politique de gestion du stockage de votre compte Google, consultez g.co/help/storagepolicy”, est-il précisé. On comprend dans ce message que Google tente de lutter contre le phénomène du multicompte.

Pour ne pas payer d'abonnement à Google One et ne pas supprimer leurs données, certains utilisateurs créent plusieurs adresses Gmail afin de gagner 15 Go d'espace supplémentaire à chaque fois. En limitant à 5 Go sans numéro de téléphone, Google complique la vie de ceux qui ont recours à cette stratégie. Il est toujours possible de louer des numéros de téléphone à bas prix sur le web pour obtenir les 15 Go, mais la firme espère sans doute que cette difficulté supplémentaire en découragera certains.

Ce changement ne concerne que les nouveaux comptes, ceux déjà existants n'ont pas besoin de renseigner de numéro de téléphone pour conserver les 15 Go.