Instagram lance Instants, pour des photos spontanées et sans filtre à la BeReal

Instagram lance à la fois une nouvelle fonction intégrée à son app principale et une application dédiée pour Instants, sa fonctionnalité de partage de photos spontanées et sans filtre.

Il y a quelques semaines, Instagram surprenait son monde en lançant Instants, une nouvelle application mobile de partage de photos éphémères et sans retouches, à mi-chemin entre Snapchat et BeReal. Son accès était jusqu'ici limité, mais ça y est, tous les utilisateurs peuvent désormais l'essayer.

Surprise, pour sa sortie officielle, Instants est non seulement disponible sous la forme d'une application indépendante, comme c'était déjà le cas, mais est aussi intégré directement à l'app principale d'Instagram. Pour y accéder, il suffit de se rendre dans la messagerie d'Instagram (l'onglet du milieu), les Instants de vos contacts s'y affichent en bas à droite. L'icône “+” permet quant à elle de créer son propre Instant.

Instagram veut encourager la spontanéité

“Nous souhaitons faciliter le partage d’instants sur le vif avec vos proches. C’est pourquoi nous vous présentons Instants, une nouvelle façon de partager des photos du quotidien qui disparaissent une fois que vos amis les ont vues. Pas de modifications, pas de pression, juste la vie telle qu’elle se présente”, explique Instagram. Il est possible d'ajouter une légende, mais c'est tout (et avant la capture de la photo, mais pas après comme pour les stories).

Meta tente ici de surfer sur le succès de BeReal, qui propose un concept similaire et qui séduit les utilisateurs qui en ont marre des standards d'Instagram, devenu un portfolio pensé et travaillé où l'on doit se montrer sous son meilleur jour, plutôt qu'une plateforme où l'on partage avec instinct.

L'intérêt de l'application autonome Instants est de donner un accès plus direct à l'appareil photo. “Nous avons compris que les utilisateurs souhaitaient un moyen plus rapide et plus simple d’accéder à la caméra”, fait savoir Instagram. “Nous testons cette application séparée pour voir comment notre communauté l’utilise, et nous continuerons de l’améliorer au fur et à mesure que nous en apprenons davantage”, est-il précisé. L'application Instants est liée à la même fonction de l'app Instagram : publier sur l'un ou l'autre ne change rien à sa visibilité par vos amis.