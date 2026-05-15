Plus de 100 Mo pour une photo ? La caméra du Xiaomi 17 Max s’annonce très gourmande en stockage

Le capteur photo de 200 MP du Xiaomi 17 Max produirait des fichiers supérieurs à 100 Mo pour un seul cliché. De quoi mettre à l'épreuve l'espace de stockage du smartphone.

Le Xiaomi 17 Max a été officialisé récemment, mais ses caractéristiques techniques et fonctionnalités sont communiquées au compte-gouttes. Si les premières informations attirant notre attention furent son grand écran de 6,9 pouces, sa batterie massive de 8 000 mAh ou encore sa puce haut de gamme Snapdragon 8 Elite Gen 5, le mobile pourrait bien surprendre également pour ses capacités en photographie.

La marque commence justement à insister sur cet aspect pour faire la promotion de ce nouveau modèle, qui ne doit pas être confondu avec le Xiaomi 17 Pro Max, équipé d'un second écran à l'arrière. Si le constructeur collabore avec Leica depuis de nombreuses années maintenant, Xiaomi fait savoir que son Xiaomi 17 Max embarque la toute première caméra de 200 MP estampillée par l'expert optique sur l'un de ses appareils.

Le Xiaomi 17 Max capture des photos de plus de 100 Mo

Le nombre de pixels n'est qu'un élément parmi d'autres à prendre en compte, bien sûr. Le capteur ne mesure que 1/1,4 pouce, ce qui est peu pour une telle définition. Cela signifie que la taille des pixels devrait être assez basse, or celle-ci influe sur la capture de la lumière et des détails. Le mode par défaut sera sans doute de 50 MP ou 12,5 MP, avec technologie de fusion des pixels pour améliorer la sensibilité à la lumière.

Mais shooter en 200 MP peut avoir des avantages, notamment pour retravailler ou recadrer une photo en haute résolution. Dans ce cas, mieux vaut prévoir un espace de stockage conséquent. Sur la plupart des smartphones dotés d'un capteur 200 MP, capturer une photo dans une telle définition se traduit généralement par des fichiers dont la taille est comprise entre 50 et 100 Mo. Pour le Xiaomi 17 Max, on dépasserait même la fourchette haute, puisque Ximitime évoque un poids de 114,97 Mo pour une image originale en 200 mégapixels.

En fonction des éléments capturés et des conditions environnementales, la taille des photos peut sensiblement évoluer. Mais pour Xiaomi, communiquer sur des photos de plus de 100 Mo est une manière de dire que le capteur enregistre une quantité phénoménale de détails. Nous attendrons les tests pour en savoir plus sur la qualité photo de ce prometteur Xiaomi 17 Max.