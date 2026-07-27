Tapo TC82 : cette caméra de surveillance extérieure avec panneau solaire chute à moins de 50 €, vite !

Vous voulez partir en vacances l’esprit tranquille ? Bonne nouvelle ! En ce moment sur Boulanger, vous pouvez vous offrir une superbe caméra de surveillance extérieure avec panneau solaire pour moins de 50 euros. C’est un prix mini pour pouvoir vous assurer que personne de louche ne rôde autour de chez vous.

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Les soldes d’été se terminent demain ! Vous n’avez donc plus que quelques heures pour profiter des dernières offres promotionnelles. Vous pouvez en profiter pour vous faire plaisir en vous offrant un nouveau smartphone ou un ordinateur. Mais vous pouvez aussi en profiter pour faire des achats pratiques pour votre maison et votre sécurité.

Sur Boulanger, vous pouvez trouver un excellent moyen pour protéger votre maison des cambrioleurs : la caméra de surveillance extérieure avec panneau solaire Tapo TC82 de la marque TP-Link. Normalement en vente pour 69,99 euros, elle voit son prix chuter à seulement 49,90 € pendant les soldes. Cela représente une baisse de prix de presque 30%. À ce prix mini, vous pourrez même en profiter pour vous en offrir plusieurs et ainsi couvrir tous les angles autour de votre maison. En plus, cette caméra de surveillance est très simple d’installation et d’utilisation.

Protégez votre maison simplement et sans vous ruiner avec la Tapo TC82 en soldes

La caméra de surveillance extérieure Tapo TC82 vous permet une installation sans câble puisqu’elle se connecte à internet en Wifi et qu’elle dispose d’une batterie rechargeable de 6400 mAh qui vous assure une autonomie de 6 mois. Elle est aussi équipée d’un panneau solaire qui vous permet de recharger la batterie dès qu’il y a du soleil. Vous aurez donc un fonctionnement en continu sans avoir à vous soucier de la batterie. Vous voulez placer votre caméra dans un endroit qui n’est jamais exposé au soleil ? Pas de souci, vous pouvez placer votre panneau solaire à 4 mètres de votre caméra si besoin.

La caméra offre une résolution 2K (2304 × 1296 pixels). Les images obtenues sont donc précises et nettes. La caméra intègre même des projecteurs pour avoir une excellente visibilité, même en pleine nuit. Vous obtenez ainsi une vision nocturne en couleur, beaucoup plus qualitative que les autres caméras avec vision nocturne basique. En plus, elle est intelligente puisqu’elle est capable de détecter les personnes et ainsi vous alerter spécifiquement si un être humain s’approche de votre maison. Vous éviterez ainsi les notifications inutiles qui apparaissent dès qu’une feuille bouge dans le champ de la caméra.

En ce qui concerne le stockage, vous pouvez le faire simplement en local avec une carte SD ou bien sur le cloud avec un abonnement payant à partir de 2,99 euros par mois.