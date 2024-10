Android 16 ferait enfin revenir ces raccourcis très pratiques supprimés en 2021

Des années après leur disparition d'Android, Google voudrait visiblement réintégrer des raccourcis bien pratiques. Et ce serait fait de manière à contenter tout le monde pour une fois.



Le système d'exploitation mobile Android évolue constamment. Dans la majorité des cas, c'est pour le mieux, avec l'ajout de fonctionnalités ou le renforcement de la sécurité de l'ensemble. Mais parfois, Google impose un nouveau mode de fonctionnement pour quelque chose qui, selon certaines personnes, marchait très bien comme ça. L'un des exemple les plus significatifs remonte à la sortie d'Android 12 en 2021.

À partir de cette version, les tuiles Réseau mobile et Wi-Fi du volet de raccourcis fusionnent et deviennent Internet. Pour activer/désactiver l'une des 2 connexions, il faut appuyer dessus et le faire depuis le menu qui s'ouvre alors. Cela rajoute donc un appui de plus qu'avant. Les utilisateurs font savoir que ça les agacent, et la gronde est si forte que Google doit justifier son choix dans un billet de blog. En 2023, rebelote avec Android 14 qui fait sensiblement la même chose avec le Bluetooth : il faut 2 appuis au lieu d'un pour l'activer/désactiver.

Android 16 reviendrait sur un changement de 2021 que beaucoup trouvent pénible

Inutile de vous dire que là aussi, les retours négatifs sont nombreux. Ce n'est pas la fin du monde, certes, mais si vous êtes du genre à connecter et déconnecter souvent ces connexions, un appui supplémentaire devient vite pénible. Android 15 n'a pas changé la donne, mais Android 16 pourrait enfin contenter tout le monde.

Comme on peut le voir à droite sur la capture d'écran ci-dessous, appuyer sur l'icône du Wi-Fi ou du Bluetooth sous Android 16 permettra de l'activer/désactiver, tandis qu'appuyer sur la tuile elle-même ouvrira le menu dédié.

Tous les utilisateurs y trouveraient donc leur compte, et c'est une chose assez rare pour être souligné. En revanche, il se semble pas question de diviser à nouveau la tuile Internet en deux, mais on ne peut pas tout avoir.

