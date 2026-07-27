Après Facebook, Instagram et WhatsApp, Meta AI débarque dans les messages privés de Threads

Threads déploie Meta AI dans les messages privés. Les utilisateurs n’ont plus l’obligation de solliciter l’assistant en public. Voici comment ça marche.

threads page accueil

Les utilisateurs avaient déjà accès à Meta AI dans les messages privés sur Facebook, Instagram et WhatsApp, voilà qu’ils peuvent en avoir l’usage sur Threads, l’alternative à Twitter de l’entreprise. Jusqu’ici, l’intégration de Meta AI dans Threads était partielle et se résumait aux fils de discussions publics. On ne pouvait donc pas interagir avec Meta AI sans que les échanges n’apparaissent sur le fil d’actualité des autres utilisateurs, ce qui pouvait frustrer certains. Meta y remédie donc en ajoutant aussi Meta AI comme option de conversation individuelle.

“Les conversations en messages privés offrent davantage de flexibilité dans la manière et l’endroit où les utilisateurs interagissent avec Meta AI. Ils peuvent partager directement avec l’assistant des publications Threads, des images, des liens ou des vidéos, poser des questions complémentaires et approfondir un sujet dans le cadre d’une conversation privée”, explique Meta. Concrètement, cette nouveauté permet d’accéder à un chatbot IA dans Threads, optimisé pour réagir sur le contenu publié sur la plateforme.

Un assistant privé Meta AI est rendu disponible dans Threads

Le groupe indique en parallèle continuer de travailler pour améliorer Meta AI sur le fil d’actualité public de Threads. Pour l’instant, il est possible de mentionner @meta.ai dans une publication ou une réponse publique en y associant une question ou une requête afin d’obtenir des informations ou suivre une conversation sans changer d’application. Meta AI répond dans la langue de la publication dans laquelle il est sollicité.

thread meta ai
Crédit : Meta

Il n’est pour le moment pas possible de désactiver purement et simplement les réponses générées par Meta AI. On espère qu’une telle option arrive bientôt dans les paramètres de l’app. En attendant, les utilisateurs qui souhaitent voir moins de réponses créées par Meta AI peuvent masquer le compte @meta.ai, sélectionner « Pas intéressé » sur une publication de Meta AI ou masquer une réponse de Meta AI apparaissant directement sous leur publication.

On risque de voir naturellement moins de messages de Meta AI en public sur Threads maintenant que l’outil est accessible depuis les messages privés.


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