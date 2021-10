Top 10 des applications indispensables à installer sur votre nouveau smartphone Android

Félicitations ! Vous venez d'allumer pour la première fois votre smartphone Android flambant neuf ! Maintenant, les choses sérieuses peuvent commencer : c'est l'heure d'installer des applications sur votre téléphone. Si vous ne savez pas par où commencer, on vous a concocté un petit top 10 des applications indispensables à installer sur votre smartphone !

Configurer un nouveau smartphone c'est à la fois un plaisir et une contrainte. On aimerait presque que notre précieux soit déjà prêt une fois sorti de sa boîte. Pourtant, avant de pouvoir s'en servir et d'en tirer profit au maximum, vous allez devoir scruter le Google Play Store pour dénicher les applications dont vous allez avoir besoin. En fonction de vos goûts, de votre style de vie et de vos hobbys, vous allez évidemment avoir besoin d'applications différentes. Voici de quoi bien démarrer ! Vous trouverez ci-dessus notre TOP 10 des applications Android indispensables. Bien entendu, cette sélection est subjective, de fait n'hésitez pas à nous partager vos applications préférées dans la rubrique Commentaires sous l'article !

Netflix, Amazon Prime Video, Disney+

Démarrons tout d'abord par les applications respectives des différentes plateformes de streaming. Si vous êtes abonné à Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ ou encore OCS et Salto, sachez que ces services disposent tous d'une application Android dédiée. Elles se révèlent extrêmement pratiques lorsque vous souhaitez regarder votre série préférée dans les transports, ou durant la pause Déjeuner au travail par exemple. Certaines d'entre elles embarquent des fonctionnalités exclusives, à l'image de l'appli Netflix qui vous permet de regarder une série avant la fin du téléchargement ou encore de laisser la plateforme choisir pour vous le prochain contenu à regarder.

Twitch

Twitch est devenue au fil des années la plateforme incontournable du streaming dédiée au jeu vidéo, mais pas seulement. Si vous avez l'habitude de suivre vos streamers préférés sur Twitch, l'application Android vous permettra de les retrouver où vous voulez, quand vous voulez, directement sur votre smartphone. Notez que l'appli dispose également d'une fonctionnalité vous permettant de streamer directement des jeux mobiles, ou bien de streamer vos voyages et vos sorties via la fonction Streamer IRL. Un must-have pour tous les utilisateurs de la plateforme.

SwiftKey

Si vous n'appréciez pas le clavier par défaut intégré à votre smartphone, on vous conseille d'essayer Swiftkey de toute urgence ! Il s'agit tout simplement de l'un des meilleurs claviers alternatifs du Google Play Store. En perpétuelle évolution, SwiftKey utilise l'intelligence artificielle pour s'adapter à la façon dont vous écrivez et pour vous proposer les mots adéquats. De même, l'application de Microsoft vous proposera une correction automatique efficace et très précise. Un must pour rédiger vos textos encore plus vite !

LastPass

LastPass s'impose comme le gestionnaire de mots de passe incontournable sur Android. Si vous en avez assez de jongler entre les différents mots de passe de vos comptes, cette application se chargera de les retenir pour vous dans un coffre-fort virtuel et sécurisé. En outre, LastPass dispose également d'un générateur de mot de passe. Pratique pour ne plus avoir à se creuser la tête pour créer un mot de passe complexe et fort avec des majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux. LastPass le fera pour vous et l'enregistrera pour une utilisation future. La version Premium permet quant à elle de synchroniser plusieurs appareils, comme votre PC et votre smartphone par exemple.





Google Lens

Google Lens fait partie de ces applications qui se révèleront utiles dans la vie de tous les jours. Cette application permet tout d'abord de “reconnaître des objets” via l'application Google Photos. En d'autres termes, il suffit de prendre un objet, un panneau, ou un code-barre en photo pour effectuer une recherche directement sur Google. Autre fonctionnalité particulièrement pratique en voyage, la possibilité de traduire en temps réel du texte d'une langue à l'autre. Depuis peu, Google Lens propose d'ailleurs la traduction instantanée en mode hors-ligne, sans passer par Internet. Google Lens prend régulièrement en charge des langues supplémentaires.

Waze

Waze s'est fait une place de choix depuis quelques années maintenant sur le secteur des services de cartographie. Face au géant Google Maps, l'appli israélienne (depuis rachetée par Google en 2013) a marqué sa différence grâce à l'intégration de nombreuses fonctionnalités comme les alertes sur la circulation, l'affichage des contrôles de police (qui prendra fin en novembre 2021 d'ailleurs) et des éventuels dangers sur votre route, le recalcule automatique de l'itinéraire le plus rapide ou le plus écologique, ou encore la compatibilité avec Android Auto. Depuis février 2021, l'application Waze est d'ailleurs compatible avec Google Assistant, vous permettant ainsi de prévoir votre itinéraire à la voix sans quitter la route des yeux.

Feedly

Marre de multiplier les applications dédiées à l'actualité et à vos sujets préférés ? Feedly regroupera pour vous l'intégralité de vos sites préférés comme Phonandroid, de vos blogs, de vos chaînes YouTube dans un seul et même flux RSS. Feedly est connecté à plus de 40 millions de flux et s'impose comme la solution idéale pour ceux à la recherche d'un contenu spécifique (que ce soit pour votre travail ou vos hobbies). En outre, Feedly propose des intégrations utiles à Facebook, Twitter, Evernote, OneNote, Pinterest ou encore LinkedIn afin que vous puissiez partager rapidement et facilement vos contenus favoris sur vos différents réseaux. Un must-have pour ceux qui veulent rester informés.

IFTTT

IFTTT s'impose comme l'application par excellence lorsque vous souhaitez automatiser certaines tâches sur votre smartphone. L'appli repose sur un principe simple : elle permet d'attribuer une action automatique à un un déclencher : envoyer un SMS à sa compagne lorsque vous êtes rentré à la maison, activer le Wi-Fi sur votre smartphone une fois arrivé au bureau, passer en mode Avion à l'heure du coucher ou bien en mode silencieux à chaque réunion prévue sur Google Agenda, etc. Vous avez compris l'idée. L'appli fonctionne avec plus de 630 applications parmi Twitter, Telegram, Google Drive ou encore Amazon Alexa, et la liste ne cesse de s'agrandir.

Google Localiser mon appareil

Abordons rapidement le volet sécurité avec l'appli Google Localiser mon appareil. Comme son nom l'indique, cette appli vous permettra de marquer en temps réel (ou bien sa dernière position connue) la position de votre smartphone en cas de perte ou de vol. Vous pourrez la consulter soit directement sur des plans officiels connus de l'appli (aéroports, cinéma, musées, centres commerciaux, etc.) ou bien depuis Google Maps. Une fois proche de l'appareil, il est possible de déclencher l'émission d'un son puissant pour le repérer plus facilement, et ce même si votre smartphone est en silencieux. Et en cas de vol, une fonction permet d'effacer l'intégralité des données présentes sur l'appareil ou de verrouiller l'écran en affichant un message personnalisé.

Signal

Sur le marché des applications de messagerie instantanées et chiffrées, WhatsApp en est le roi incontesté avec plus de 2 milliards d'utilisateurs. On lui préféra néanmoins Signal, bien moins gourmand en terme de collecte de données. Ce n'est pas pour rien que l'appli est recommandée par le lanceur d'alerte Edward Snowden ou encore par Elon Musk, le patron de Tesla. Bien entendu, Signal assure une sécurité exemplaire via un chiffrement de bout en bout de pointe, que ce soit pour vos appels, vos textos, vos MMS ou n'importe quel fichier joint à une conversation. Il est également possible de vérifier l'authenticité d'un contact, tandis que les messages éphémères à la Snapchat sont également de la partie. Enfin, Signal n'affiche aucune publicité et aucun cookie à accepter.

Snapseed (bonus)

Terminons notre sélection par une appli bonus dédiée à la retouche photo : Snapseed. Développé par Google, ce logiciel de retouche photo de qualité professionnelle abrite pas moins de 29 outils et filtres différents pour modifier vos clichés à l'envie. On retrouve par exemple le pinceau, la balance des blancs, les courbes de luminosité, la possibilité de corriger la géométrie de l'horizon, l'effet focus, le rendu HDR et bien d'autres options. Rajoutez à cela la possibilité d'ouvrir des fichiers en format JPG et RAW et vous obtenez un outil de poche complet et gratuit pour tous ceux qui aiment immortaliser et retoucher leurs meilleurs souvenirs avec leur smartphone.