The Rock va être la star d’un nouveau film adapté de jeu vidéo, s’agirait-il de Call of Duty ?

Dwayne Johnson, alias The Rock, a annoncé qu’il allait être la star d’un nouveau film adapté de jeu vidéo. S’il n’a pas donné le titre, il a toutefois laissé quelques indices afin de nous mettre sur la voie. Un site affirme que ce mystérieux projet n’est autre que le film Call of Duty.

Dwayne Johnson a déjà joué dans deux films adaptés de jeu vidéo, Doom en 2005 ainsi que Rampage en 2018. L’acteur va bientôt en rajouter un troisième à sa filmographie. Il pourrait s’agir du film Call of Duty.

Lors d’une interview donnée à Men’s Journal, la star y évoque son entraînement pour son rôle dans Black Adam (le prochain film DC) et au détour d’une phrase, il affirme qu’il travaille sur une nouvelle adaptation de jeu vidéo en film, mais ne donne aucun nom :

« Je ne peux pas vous dire quel jeu en particulier nous faisons, mais il y aura une annonce cette année. Nous allons porter à l’écran le jeu le plus énorme, le plus badass. Un jeu auquel j’ai joué pendant des années (…). Bien entendu, nous allons faire les choses bien pour nos amis gamers, mais nous allons surtout faire un super film ».

The Rock dans un film Call of Duty ?

The Rock laisse planer le mystère et depuis, les internautes tentent de deviner de quel film il s’agit. La saga Gears of War semble bien placée. L'acteur est fan des jeux Xbox, le terme badass lui a souvent été associé et un projet de film a plus ou moins déjà été annoncé il y a quelques mois. Mais rien ne permet de l'affirmer.

Certains voient aussi une adaptation de Mass Effect, mais si un projet est bien dans les cartons chez Prime Video, il s’agit d’une série, et non d’un film. D’autres jeux ont aussi été évoqués : Fortnite, Halo, God of War…

Le site Giant Freaking Robot (pas toujours fiable, loin de là) affirme que The Rock évoque en réalité le film Call of Duty. Si l'idée d'un film avait été évoquée par Activision il y a quelques années, elle est vite tombée dans les limbes. Avec le rachat de la licence par Microsoft le mois dernier, ce projet pourrait toutefois revenir sur le devant de la scène. Ne reste maintenant qu’à voir ce qu’un film Caloffe pourrait proposer de plus qu’un film de guerre classique.

En tout cas, les paris sont toujours ouverts pour avoir quel grand jeu « badass » va être adapté à l'écran avec l’acteur.

Source : GiantFreakingRobot