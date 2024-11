Voici la date de sortie d’Andor saison 2 sur Disney+, il va falloir être patient

La saison 2 de la série Star Wars a enfin une date de sortie officielle sur Disney+. Les fans qui attendent avec impatience la suite des aventures de Cassian le rebelle vont devoir ronger leur frein.

Parmi les nombreuses séries prenant place dans l'univers foisonnant de Star Wars, Andor a une place spéciale dans le cœur des fans. En plus de sa qualité intrinsèque, elle est centrée sur un personnage aperçu dans ce que beaucoup considèrent comme le meilleur spin-off des épisodes 1 à 6 : Rogue One. Pour rappel, on y suit l'Alliance Rebelle naissante juste après l'épisode 4 de la trilogie originelle, alors qu'elle tente de voler les plans de l'étoile de la mort en construction.

Andor se situe avant les événements du long-métrage de 2016. La série raconte l'histoire de l'espion Cassian Andor, incarné par Diego Luna. Malgré le succès critique, les 5 saisons prévues à la base sur Disney+ sont réduites à 2. Cela laisse moins de temps pour faire le lien avec le film, mais cela n'empêche pas les fans d'attendre avec impatience la dernière partie d'Andor, chargée de faire le lien avec Rogue One. Et après une fin de tournage en février 2024, la date de sortie se dévoile enfin.

La saison 2 d'Andor a une date de sortie sur Disney+, la voici

Afin de pouvoir raconter tout ce qui est nécessaire, la saison 2 d'Andor sera composée de 12 épisodes couvrant une période de 4 ans. Ils seront découpés en 4 arcs de 3 épisodes chacun, qui couvriront quelques jours de chaque année. Ce sera l'occasion de retrouver des personnages de Rogue One comme Orson Krennic (Ben Mendehlson), Sam Guerrera (Forest Whitaker) ou encore Mon Mothma (Genevieve O’Reilly).

C'est lors de son événement D23 au Brésil que Disney a annoncé la bonne nouvelle : Andor saison 2 sortira le 22 avril 2025 sur Disney+. Ce n'est donc pas pour tout de suite, mais en attendant, vous pouvez toujours vous plonger dans Obi-Wan Kenobi, Ahsoka ou une autre série. Ce n'est pas le choix qui manque pour obtenir votre dose de sabre laser.