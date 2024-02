Andor saison 2 : le tournage est enfin terminé, sortie prévue en 2025

Andor, la série dérivée de Star Wars qui suit les aventures de l'espion rebelle Cassian Andor, a terminé le tournage de sa deuxième saison, et on sait désormais quand celle-ci pourrait sortir sur Disney+.

La star de la série, Diego Luna, a annoncé la nouvelle sur Instagram, où il a remercié les plus de 700 personnes qui ont travaillé sur la production. Il a également fait part de sa gratitude pour cette “expérience incroyable” et a laissé entendre que nous le reverrons bientôt.

Andor est un préquel du film de 2016 Rogue One : A Star Wars Story, qui présente le personnage de Luna comme l'un des héros qui ont volé les plans de l'Étoile de la mort. La série explore son histoire et ses missions pour la rébellion contre l'Empire Galactique. Le directeur de la série, Tony Gilroy, prévoyait à l'origine une série de cinq saisons, mais il a ensuite changé d'avis et décidé de faire de la saison 2 la dernière, ce qui conduira directement aux événements de Rogue One.

Quand sortira la saison 2 d’Andor ?

Les fans de la série risquent de devoir attendre longtemps avant de pouvoir regarder la saison 2 d’Andor sur Disney+. La série ne devrait pas être lancée avant 2025, Disney ayant déjà prévu quatre autres séries Star Wars pour 2024 : Star Wars : The Bad Batch saison 3, Skeleton Crew, The Acolyte et Star Wars : Tales of the Jedi saison 2.

Même si l'un des acteurs de la série, Stellan Skarsgård, qui incarne Luthen Rael, a laissé entendre que la saison 2 pourrait sortir plus tôt, après “une demi-année au moins”, il n'y a pas de confirmation officielle de la part de Disney ou de Lucasfilm.

L'une des raisons de ce retard pourrait être l'utilisation par la série de décors pratiques et de tournages sur place, au lieu de la technologie de pointe Volume utilisée par The Mandalorian et d'autres séries Star Wars. Volume est un écran LED géant qui crée des décors et des environnements réalistes pour les acteurs. Andor opte pour une approche plus traditionnelle, qui donne à la série un aspect plus authentique, mais qui nécessite également plus de temps pour la post-production et les effets spéciaux.

Alors que le tournage de la saison 2 est terminé, la promotion de la série n'a pas encore commencé. On vous tiendra évidemment au courant dès que le premier trailer sera disponible.