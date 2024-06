Andor saison 2 accueillera ce personnage iconique de Rogue One A Star Wars Story

Bonne nouvelle pour les fans de Star Wars ! Un personnage apprécié du film Rogue One sera présent dans la saison 2 d'Andor, la série qui fait le pont avec le long-métrage sorti en 2016.

Parmi les fans de Star Wars, beaucoup s'accordent à dire que le film Rogue One : A Star Wars Story est l'un des meilleurs réalisé après les épisodes 1 à 6. Certains n'hésitent d'ailleurs pas à affirmer qu'il s'agit du dernier film de qualité dans l'univers de George Lucas. L'arrivée de la série Andor en 2022 sur Disney+ fut donc une très bonne surprise puisqu'elle met en scène le personnage de Cassian Andor, aperçu dans Rogue One. Située avant les événements du film, elle raconte l'histoire de l'espion rebelle incarné par Diego Luna, ainsi que la naissance de l'Alliance Rebelle telle qu'on la connaît dans la trilogie d'origine.

Après les 12 épisodes de la saison 1, on apprend qu'il y aura bien une saison 2 d'Andor, mais que contrairement aux 5 initialement prévue, ce sera la dernière. Elle a donc la lourde tâche de faire le lien avec Rogue One, ce qui laisse penser que l'on y verra certains personnages du film. Une hypothèse confirmée par Diego Luna : “Je peux vous dire que Rogue One arrive, donc il y aura des personnages que vous reconnaîtrez. […] Pour ceux qui aiment Rogue One, cette saison sera très spéciale“. Sauf qu'un nom attendu manque à l'appel.

Ce personnage de Rogue One A Star Wars Story sera dans la saison 2 d'Andor

Dans la liste des personnages de Rogue One que l'on aimerait bien retrouver dans Andor saison 2, il y a celui d'Orson Krennic, l'architecte de l'Étoile de la Mort campé par Ben Mendehlson. Il met cependant fin au suspense pendant la production de la série, en déclarant que “pour ce qui est d'être contacté par Lucasfilm pour un nouveau projet, je peux vous dire que non, je n'ai pas été approché pour quelque chose comme ça“. Pourtant, il sera bien présent.

Lors d'une interview, l'un des réalisateurs de la saison 2 d'Andor, Alonso Ruizpalacios, explique qu'il a adoré travailler dessus, notamment parce qu'il a pu diriger des acteurs tels que “Stellan Skarsgård, Forest Whitaker et Ben Mendelsohn“. Il confirme donc la présence de Saw Gerrera (Forest Whitaker) et d'Orson Krennic. Si le nom de Stellan Skarsgård ne vous dit rien, c'est lui qui incarne le Baron Vladimir Harkonnen dans Dune par exemple. Rendez-vous fin 2024 ou début 2025 pour la suite et fin des aventures de Cassian Andor.

Source : The Playlist