Galaxy S25 : Samsung casse le prix du smartphone et offre la Galaxy Tab A9+, c’est le moment de craquer !

À l’approche de la Fête des mères, Samsung a mis en place des offres irrésistibles. Vous pouvez ainsi vous offrir le Galaxy S25 à prix plus abordable en cumulant plusieurs offres. Le code MYPHONE vous donne 100 € de réduction immédiate. En profitant du bonus reprise de 100 €, il vous revient à seulement 702,05 €. Et en plus, vous recevez gratuitement la Galaxy Tab A9+ d’une valeur de 249,90 €. On vous explique tout !

Vous cherchez un nouveau smartphone avec d’excellentes caractéristiques ? Ce bon plan est fait pour vous ! Du 7 mai 17h au 12 mai inclus, Samsung propose un code de réduction qui casse le prix du Galaxy S25. Ainsi, en renseignant le code MYPHONE dans votre panier, vous obtenez une réduction immédiate de 100 €. Le smartphone haut de gamme dans sa version de 128 Go chute alors à 802,05 €. Ce code est valable pour tous les modèles avec des couleurs exclusives, soit Noir absolu, Corail ou Or rose.

Mais ce n’est pas tout ! Le géant coréen a également en place un bonus reprise de 100 €. Ce bonus s’ajoute à la valeur de votre ancien appareil et peut être obtenu quel que soit son état de fonctionnement. Le Galaxy S25 chute donc à 702,05 €. Et cerise sur le gâteau, Samsung vous offre la Galaxy Tab A9+. Cette tablette Galaxy Tab A9+ WiFi de 11 pouces qui dispose d’un espace de stockage de 128 Go s’ajoute automatiquement à votre panier. C’est une aubaine sachant qu’elle est normalement en vente à 249,90 € !

Le Samsung Galaxy S25 passe à petit prix durant quelques jours seulement !

Sorti en début d’année, le Galaxy S25 figure parmi les modèles les plus puissants de Samsung. Il est équipé de la puissante Snapdragon 8 Elite gravée en 3 nm couplée à 12 Go de RAM. Grâce à cette configuration, ce smartphone peut profiter des services d’un super assistant qui cumule les capacités de 3 modèles d’intelligence artificielle : Gauss, Gemini et Bixby.

Côté photo, en plus de la caméra frontale de 12 MP, le Galaxy S25 embarque 3 capteurs à l’arrière, à savoir un grand angle de 50 MP, un ultra grand angle de 12 MP et un téléobjectif 3x de 10 MP.

Et pour couronner le tout, ce smartphone est doté d’une batterie de 4000 mAh compatible avec la recharge 25W. Vous profitez donc d’une excellente autonomie.