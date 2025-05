Ninja Foodi 7,6L : le prix de l’excellent Airfryer à double compartiment baisse encore !

On vous en avait déjà parlé il y a quelques mois, le Ninja Foodi 7,6L voit son prix chuter encore plus bas grâce à une double réduction vraiment intéressante. Avec 77 euros de promotions cumulées, cet airfryer à double tiroir passe à un prix très compétitif. Alors ne passez pas à côté de cette offre !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Vous n’avez pas pu passer à côté de la révolution airfryer. Depuis quelque temps, cet appareil s’est fait une place de choix dans la majorité des cuisines françaises. Simple d’utilisation, il permet de cuisiner avec beaucoup moins de matières grasses, notamment les frites. Mais cet appareil est bien plus qu’une simple friteuse sans huile puisqu’il propose de nombreux modes de cuisson qui vous seront très utiles au quotidien.

Vous cherchez un airfryer familial, performant et multifonction ? On a trouvé pour vous le modèle parfait et il est en promotion ! Il s’agit d’un modèle de la marque Ninja, la marque leader des airfryers en France.

Sur le site officiel de la marque, vous profitez actuellement d’offres promotionnelles particulièrement attractives. C’est le cas pour le modèle Ninja Foodi AF300EU avec son double compartiment très pratique.

Cet airfryer est affiché à 142,99 € au lieu de 199,99 €, et en appliquant le code promo PHONANDROIDNINJA25, vous bénéficiez de 10 € de réduction supplémentaire, soit un prix final de 132,99 €.

Pour info, ce code promo exclusif pour les lecteurs de PhonAndroid fonctionne sur l’ensemble du site Ninja Kitchen, avec des réductions progressives selon le montant de votre panier :

10 € de remise pour les achats inférieurs à 150 €

20 € entre 150 € et 250 €

30 € dès 250 € d’achats

Cet airfryer Ninja Foodi de 7,6L est à son prix le plus bas, profitez-en !

La Ninja Foodi AF300EU est un modèle de airfryer qui se distingue par sa grande capacité de 7,6 litres, répartie dans deux tiroirs indépendants de 3,8 litres chacun. Ce format généreux permet de cuisiner jusqu’à 2 kg de frites en une seule fois, parfait pour les repas en famille ou entre amis.

Dotée de la technologie DualZone, cette friteuse permet d’utiliser les deux zones de cuisson séparément pour chauffer par exemple un poulet d’un côté et des pommes de terre de l’autre. Et avec la fonction SYNC, vos fins de cuisson sont synchronisées pour que tous soient prêts en même temps.

La fonction MATCH permet quant à elle de copier automatiquement les réglages d’un tiroir sur l’autre. C’est la fonctionnalité idéale pour faire de grandes quantités en une seule fois.

Côté utilisation, la Ninja Foodi propose 6 modes de cuisson : frire sans huile (Air Fry), Max Crisp, rôtir, cuire au four, réchauffer et déshydrater. Mais il peut aussi vous laisser la main sur les paramètres avec une température réglable de 40°C à 240°C et une durée personnalisable.

Vous l’aurez compris, il s’agit d’un appareil complet, puissant et actuellement en promotion exceptionnelle à un prix défiant toute concurrence. Alors profitez vite de l’offre et du code PHONANDROIDNINJA25 pour cuisiner plus sainement tout en gagnant du temps et de l’énergie !