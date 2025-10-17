Si vous sauvegardez vos photos avec ce service cloud sur votre smartphone Samsung, vous allez devoir trouver une autre solution

Vous utilisez OneDrive pour sauvegarder les photos et vidéos de votre smartphone Samsung dans le cloud ? Vous allez bientôt devoir passer à Samsung Cloud.

En 2020, Samsung annonçait la fin du support de Samsung Cloud pour la fonction Gallery Sync et la sauvegarde de Mes fichiers. Les utilisateurs ne pouvaient donc plus synchroniser automatiquement leurs photos, vidéos et documents avec la plateforme de stockage cloud, alors remplacée par OneDrive, le service de Microsoft. Quelques années plus tard, Samsung serait en train de faire machine arrière. La prise en charge de OneDrive devrait disparaître et Samsung Cloud devrait opérer son retour.

En fouillant le code de One UI 8.5, la prochaine mise à jour logicielle majeure de Samsung, NirmalSri a découvert un message d'information nous apprenant “qu'après le 11 avril 2026, l'application Galerie ne supportera plus la synchronisation avec OneDrive”. Au printemps prochain, les utilisateurs devront donc changer leurs habitudes et utiliser Samsung Cloud plutôt que OneDrive.

OneDrive remplacé par Samsung Cloud pour la galerie

Samsung n'a pas encore officiellement communiqué à ce sujet. Nous ne savons donc pas encore exactement comment va s'opérer cette bascule. L'application indépendante OneDrive continuera de fonctionner sur les smartphones Samsung. Mais l'option de synchronisation cloud native intégrée à la Galerie ne fonctionnera par contre plus avec OneDrive. Il faudra sans doute passer par des étapes de configuration supplémentaires pour ceux qui souhaitent conserver OneDrive, et l'expérience pourrait s'en trouver détériorée.

Samsung Cloud avait été mis en retrait il y a quelques années, mais était toujours utilisé pour sauvegarder certains éléments, comme les paramètres des smartphones, les messages ou encore les journaux d'appels. Il n'est pas illogique que la marque souhaite s'appuyer sur sa propre infrastructure pour les photos et les vidéos également, mais on a du mal à comprendre pourquoi elle avait choisi de migrer vers OneDrive pendant près de cinq ans.

On peut penser que Samsung prépare un abonnement pour son écosystème logiciel, comme l'ont fait Google et Apple, donnant accès à de l'espace de stockage cloud et à certaines fonctionnalités avancées d'IA. Mais ce n'est qu'une supposition. Pour ceux qui ne veulent pas passer à Samsung Cloud, une alternative sera de configurer une synchronisation avec Google Photos ou tout autre service de stockage cloud de ce type.