Vous allez devoir changer vos habitudes sur Google Drive, voici pourquoi

Google modifie le fonctionnement des fichiers partagés sur son service de stockage, Drive. Les nouvelles règles rendent plus difficile la diffusion non contrôlée de documents sensibles. Ce durcissement concerne autant les particuliers que les entreprises.

Les services de stockage en ligne sont devenus indispensables dans le travail comme dans la vie personnelle. Ils permettent de partager rapidement un fichier ou un dossier, mais cette simplicité comporte des risques. Dans plusieurs cas récents, de simples erreurs humaines ont entraîné la mise en ligne de données sensibles. Une base mal configurée a ainsi exposé les informations de plus de 100 millions d’Américains, tandis qu’un mauvais réglage sur Google Drive a dévoilé par erreur près d’un million de comptes liés à un studio de jeux japonais. Ces incidents rappellent que la moindre négligence peut avoir des conséquences graves.

Google a décidé de renforcer la sécurité de son service Drive en modifiant les options de partage. La société explique que certains réglages étaient trop permissifs et pouvaient faciliter la diffusion de fichiers confidentiels. Désormais, même les personnes disposant de droits d’édition ne peuvent plus automatiquement télécharger ou imprimer un document classé sensible. L’autorisation du propriétaire est obligatoire, ce qui limite la circulation des contenus en dehors du cadre prévu.

Google Drive ajoute de nouveaux contrôles pour sécuriser les fichiers partagés

Ce changement va aussi de pair avec l’intégration d’outils de gestion des identités et des accès. Grâce à ces fonctions, les administrateurs peuvent suivre plus précisément qui partage quoi et à quel moment. Ces audits automatiques apportent un meilleur contrôle sur les échanges, notamment dans les organisations où de nombreux collaborateurs manipulent des documents sensibles. L’objectif est de limiter au maximum les risques liés à des erreurs humaines ou à des manipulations trop rapides.

La mise à jour de Drive est déployée progressivement et concerne aussi bien les comptes professionnels que personnels. Les utilisateurs devront s’habituer à une interface qui donne moins de liberté mais plus de sécurité. Dans un contexte où les cyberattaques se multiplient et où la réglementation comme le RGPD impose des garanties strictes, cette évolution pourrait faciliter l’adoption de ce service dans les environnements professionnels. Elle marque surtout un tournant pour la société, qui cherche à équilibrer simplicité d’usage et protection renforcée.