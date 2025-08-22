Modifier vos vidéos Google Drive par IA devient encore plus simple

Les utilisateurs peuvent dorénavant accéder à Google Vids directement depuis un raccourci dans la prévisualisation des vidéos dans Google Drive pour modifier et monter leurs vidéos par IA.

Petite nouveauté bienvenue pour les utilisateurs qui hébergent leurs vidéos sur Google Drive et qui les montent et modifient depuis Google Vids. L'intégration du second dans le premier vient d'être améliorée, nous permettant d'ouvrir une vidéo dans Google Vids depuis son espace de stockage Drive. Cela évite de devoir lancer manuellement Google Vids pour éditer une vidéo et permet de gagner du temps.

“Lorsqu'un utilisateur prévisualise sa vidéo dans Drive, un bouton « Ouvrir » apparaîtra en haut à droite pour ouvrir la vidéo dans Vids. Vids ouvrira automatiquement le fichier vidéo, et vous pourrez ensuite effectuer d'autres modifications à votre guise. Par exemple, vous pourrez découper le clip, ajouter de la musique, du texte, et bien plus encore”, explique Google.

Un raccourci vers Google Vids s'invite dans Google Drive

L'expérience entre les deux services de Google devient ainsi plus fluide. Jusqu'ici, il n'était pas très intuitif de pouvoir consulter une vidéo dans Google Drive, sans être en mesure d'avoir un raccourci pour accéder directement à Google Vids. Cette plateforme de création, montage ou encore édition de vidéos repose sur Gemini, l'assistant IA de Google. Elle permet à des personnes qui n'ont pas d'expérience en vidéo d'être capable de créer des contenus dans ce format. Google Vids est surtout pensé dans un cadre professionnel, pour des vidéos de présentation en gestion de projet, pour produire des éléments de marketing et de communication ou pour illustrer des directives et consignes en interne ou pour des clients.

Cette nouvelle fonctionnalité est déployée à partir de maintenant auprès de tous les utilisateurs Google Workspace, Gemini Education, Gemini Education Premium, Gemini Business, Gemini Enterprise, Google AI Pro et Google AI Ultra. Google précise que le déploiement est progressif et que les derniers servis devront potentiellement attendre plus de 15 jours pour y accéder. Elle est valable uniquement pour les clips individuels limités à une durée de 35 minutes et à une taille de 4 Go.