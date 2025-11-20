Vite, les CMF Buds Pro 2 de Nothing atteignent un prix bas record pour le Black Friday !

Les offres du Black Friday continuent d’arriver et c’est maintenant au tour des CMF Buds Pro 2 de Nothing de passer à prix cassé. Ces écouteurs avec une suppression active du bruit passent à 39,95 € au lieu de 64,95 €. Vous trouverez difficilement de meilleures écouteurs à ce prix là !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Amazon vient officiellement de lancer son Black Friday. Durant cette courte période, de nombreux produits high-tech passent à petit prix. Si vous cherchez des écouteurs pas chers mais avec les dernières technologies, les Nothing CMF Buds Pro 2 sont actuellement à prix cassé !

Ces écouteurs sans fil doté d’une suppression active du bruit intelligente sont habituellement en vente à 64,95€, ce qui est déjà un très bon prix. Mais avec le Black Friday, leur prix chute à 39,95 € seulement. C’est tout simplement un prix sacrifié pour des écouteurs avec ces caractéristiques. Profitez-en !

Que valent les CMF Buds Pro 2 de Nothing ?

Les CMF Buds Pro 2 de Nothing vous offrent une expérience optimale pour un prix très accessible. Ces écouteurs combinent la technologie LDLC certifiée pour l’audio sans fil haute résolution avec la présence de 2 haut-parleurs, l’un pour les graves de 11 mm et l’autre pour les aigus de 6 mm et une suppression active du bruit jusqu’à 50 dB. Vous profitez ainsi d’un son immersif, claire et riche.

Les CMF Buds Pro 2 sont par ailleurs équipés de 6 micros HD dotés de la technologie Clear Voice 2.0 et de la réduction du bruit du vent 2.0. Vous pouvez ainsi passer des appels même dans des environnements bruyants.

Enfin, au niveau de l’autonomie, vous avez la possibilité de profiter de vos écouteurs durant 43 heures et, grâce à la charge rapide, vous récupérez 7 heures d’utilisation en branchant vos écouteurs durant 10 minutes seulement. profitez du Black Friday pour vous offrir ces écouteurs à petit prix !