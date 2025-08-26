CMF Buds 2 : ces écouteurs de Nothing à réduction de bruit active passe à 36 € seulement, vite !

Actuellement sur Amazon, vous pouvez vous offrir des écouteurs sans fil à réduction de bruit active pour seulement 36,95 €. Ce sont les CMF Buds 2 conçus par la marque Nothing. Pour ce prix mini, vous aurez des écouteurs avec de nombreux atouts. On vous dit tout !

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Vous cherchez des écouteurs sans fil pas chers mais tout de même performants et polyvalents ? Les CMF Buds 2 offrent un excellent rapport qualité-prix avec la réduction de bruit active, l’audio spatial, une certification IP55, un design original et une autonomie monstre.

Et pour quel prix ? Ils sont normalement en vente au prix conseillé de 49,95 euros. Mais en ce moment, Amazon propose une offre promotionnelle à durée limitée à seulement 36,95 euros, soit une belle réduction de 13 euros. Cette vente flash se termine le 19 septembre et la réduction est disponible pour les couleurs noir, orange et vert clair. Vous pourrez donc choisir le modèle qui vous plaît le plus.

CMF Buds 2 : des écouteurs sans fil pas chers mais complets

Les CMF Buds 2 sont des écouteurs sans fil au format semi intra-auriculaire. Ils sont équipés de transducteurs de 11 mm pour un son équilibré capable de fournir des basses profondes mais aussi des aigus précis. En ce qui concerne la réduction de bruit active, elle peut baisser le son environnant jusqu'à 48 dB. Ce modèle est également équipé de la technologie de l’audio spatial pour un rendu immersif.

Ce sont des écouteurs qui plairont beaucoup aux sportifs et aux baroudeurs puisqu’ils sont certifiés IP55 ce qui signifie qu’ils sont résistants à l’eau et à la poussière. Mais ils sont aussi et surtout très endurants avec une autonomie qui peut atteindre jusqu’à 13 h 30 min d’écoute avec une seule charge, impressionnant ! Si on rajoute la batterie du boîtier, on profite d’une autonomie totale de 55 heures. Et si malgré tout, vous vous retrouvez à court de batterie. Il vous suffit de 10 minutes de charge pour retrouver une autonomie de 7h30.

Enfin, les CMG Buds 2 bénéficient d’une connexion Bluetooth 5.4, de la technologie Google Fast Pair mais aussi de ChatGPT intégré.