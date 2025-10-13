CMF Buds 2 : les écouteurs Nothing avec réduction de bruit active sont à moins de 35 € !

Les CMF Buds 2 tombent à leur prix le plus bas. Déjà proposés à un tarif très abordable, les écouteurs sans fil de Nothing, avec réduction de bruit active sont à moins de 35 € en ce moment sur Amazon.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

CMF, la marque low cost de Nothing est réputée pour ses produits au rapport qualité-prix compétitifs. Les Buds 2 n'échappent pas à cette règle. Lancé à 50 € seulement cette année, ils sont actuellement en promotion à 34,95 € sur Amazon, ce qui correspond à une réduction de 30%. C'est un prix très attractif pour des écouteurs avec réduction de bruit active, et qui ne déméritent pas en termes de qualité.

Cette promotion est exclusive aux abonnés Prime, bien que la campagne des Jours Flash Prime d'Amazon soit désormais terminée. Mais vous connaissez le principe : si vous n'êtes pas abonné et que ce bon plan vous intéresse, vous pouvez vous inscrire gratuitement maintenant et profiter du prix promotionnel.

Amazon propose en effet 30 jours d'essai gratuit pour les nouveau abonnés Prime. Si vous ne voulez pas continuer à bénéficier du programme, il suffira de vous désabonner avant la fin de la période d'essai pour ne pas être débité.

CMF Buds 2 : un excellent rapport qualité-prix pour les écouteurs Nothing

Pour ce prix-là, les CMF Buds 2 offrent une qualité de son satisfaisante, avec des basses riches. Le rendu sonore est ajustable depuis l'application pour trouver le parfait équilibre entre les basses, les médiums et les aigus.

Ces écouteurs sont également compatibles avec la réduction de bruit active, avec des performances très correctes pour cette gamme, tout comme le kit mains libres qui s'appuie sur six micros, avec la fonctionnalité Clear Voice Technology 3.0 qui assure des appels limpides.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Enfin, les CMF Buds 2 profitent d'un design sobre et agréable. Ils sont résistants à l'eau et à la poussière (indice IP55) et offrent une autonomie allant jusqu'à 55 heures.