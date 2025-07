CMF Buds Pro 2 : les écouteurs de Nothing avec une grosse autonomie sont à prix réduit

Vous avez l'intention de vous offrir des écouteurs sans fil avec une grosse autonomie ? Si c'est le cas, sachez que les CMF Buds Pro 2 de Nothing sont actuellement proposés à prix réduit chez Amazon, à l'occasion du Prime Day.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Dans le cadre de son Prime Day 2025, Amazon vous permet de bénéficier d'une baisse de prix sur les CMF Buds Pro 2. Disponibles dans un coloris gris clair, les écouteurs sans fil de la marque Nothing sont à 45,99 euros au lieu de 59,95 euros.

La remise de près de 25 % de la part du géant du commerce en ligne est effectuée automatiquement. Pour profiter de cette offre promotionnelle, il est nécessaire d'être membre du programme Prime. Si ce n'est pas encore le cas, il faut savoir qu'Amazon propose un essai gratuit de 30 jours.

Équipés d'un haut-parleur de basses de 11 mm et d'un tweeter de 6 mm, les CMF Buds Pro 2 offrent un son HiFi immersif et vibrant grâce à la technologie LDAC (certifiée pour l’audio sans fil Hi-Res et Dirac Opteo). Les écouteurs sans fil de Nothing disposent d'une annulation active du bruit hybride avancée allant jusqu’à 50 dB et une gamme de fréquences allant jusqu’à 5000 Hz.

On trouve aussi 6 micros HD dotés de la technologie Clear Voice 2.0 et de la réduction du bruit du vent 2.0, pour des appels les plus clairs dans n’importe quel environnement. Au niveau de l'autonomie, la paire d'écouteurs peut être utilisée pendant une durée maximale de 43 heures. Enfin, une charge rapide de 10 minutes permet de profiter de 7 heures de lecture.